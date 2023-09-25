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社會 社會焦點 保障人權

明揚物質安全表「還在印就爆炸」　倖存消防員：只有2份參考

記者黃翊婷／綜合報導

明揚國際科技公司屏東廠22日傍晚發生爆炸意外，造成10死、107傷。有倖存的消防人員透露，當時4份物質安全資料表還有2份正在列印，隊員對於庫房內的物質、數量多少都未完全掌握，只想趕快滅火救人，沒想到就發生大爆炸。不過，明揚方面表示，有告知消防隊現場存放環己烷，後續會配合相關單位進行調查。

▲▼ 屏東工廠爆炸，現場鐵皮、機車被炸翻，消防車也被炸爛。（圖／記者黃彥傑攝）

▲爆炸現場連消防車也被炸爛。（圖／記者黃彥傑攝）

明揚屏東廠大火造成10死、107傷，死者中包含4名消防人員、6名員工，引發各界關注。屏東縣消防局長許美雪第一時間曾表示「同仁射水後才爆炸」，導致帶頭的小隊長成為外界抨擊對象，但許24日坦承口誤，強調當時狀況混亂，第一指揮官送醫，無法隨即確定情況，場內管理人員也送醫，之後才得知內部有過氧化物，雖然廠商沒提及有無灑水，但確實被其說詞誤導。

根據《自由時報》報導，有倖存消防員透露，當時有4份物質安全資料表正在列印，其中2份已經印出參考，還有2份尚未印出，隊員對於庫房內有什麼物質、數量多少都未完全掌握，根本無法預期瞬間發生的大爆炸，但大家還是想儘快滅火救人，沒想到屏東第二分隊小隊長陳文川的小組進入現場不到4分鐘，就發生爆炸。

陳文川因手部及臉部燒燙傷一度陷入昏迷，直到23日才甦醒。屏東縣政府人員轉述，陳文川表示當日在下午5時55分抵達現場，廠商有提供物質安全資料表，現場人員也確認準備用乾粉滅火，著裝完畢後，59分消防人員持滅火器進入工廠僅10公尺，發現現場火勢過大，撤退途中卻發生爆炸，完全來不及應對。

▲明揚爆炸，高層鞠躬致歉。（圖／翻攝櫃買中心視訊）

▲明揚與母公司明安的高層鞠躬道歉。（圖／翻攝櫃買中心視訊）

明揚與母公司明安昨日（24日）下午召開重大說明記者會，明安董事長鄭錫潛、明揚董事長劉安皓、總經理呂英誠、明安總經理周益男鞠躬道歉，劉安皓一度哽咽，表示「希望能向消防員靈堂上香，但協調沒有成功」，後續將成立信託基金，全力協助傷亡者與家屬，一定會負責到底。

至於爆炸原因，外界質疑是否因為明揚沒有依照規定揭露化學物質，才會導致消防員救災時出現意外。對此，明揚表示，消防員前來救災時有詢問，當時有表明冒煙現場中存放環己烷，後續會配合相關單位進行調查。

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