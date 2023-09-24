明揚員工打給爸爸「我沒辦法出去！」　父沉重：彷彿在做告別

▲「明揚國際」22日傍晚發生爆炸，釀9死逾百傷、1失聯慘劇。（圖／資料照）

圖文／CTWANT

屏東科技園區「明揚國際」廠房22日發生爆炸，釀成9人確定罹難、百餘人輕重傷，以及1失聯慘劇。一位明揚基層幹部的父親透露，當時在家先聽到「碰」一聲，幾分鐘後就接到兒子「爸，我沒辦法出去」電話。

該名父親表示，兒子當天負責疏散現場同事，但後來返回工廠內要關閉機器時，卻剛好遇到爆炸受困。他當時在家雖有聽到爆炸聲，但第一時間不清楚是什麼情況，直到幾分鐘後接到兒子電話，才得知「公司爆炸」。

他透露，那時兒子一句：「爸爸，公司爆炸，我現在困在這邊，沒有辦法出去！」聽來彷彿在做告別，但他只能強忍情緒，要孩子趕快找到逃生方向。幸好，兒子靠手機的手電筒燈找到逃生路線，雖然腿受傷，但沒因吸入性嗆傷休克，已是不幸中大幸。

如今，家人們在回想這通「告別電話」時，仍會感到情緒十分沉重、沉痛，恐怕還會有創傷後壓力症候群（PTSD）。他也轉述兒子說法，指出消防員進入廠區時，拿的是乾粉滅火器且沒有噴水。

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