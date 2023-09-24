台中妹夜店喝掛「褲子鈕扣被解開」！報警才知被帶到招待所逞慾

▲小花在夜店喝掛，醒來後發現褲子鈕扣被解開。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者柯振中／綜合報導

台中市的妙齡女子小花（化名）日前接受邀請，到某夜店狂歡，期間喝到不省人事，沒想到起床後發現短褲釦子打開，嚇得報警處理，才知道竟然遭到性侵。法院審理後，判伸出狼爪的余男3年2個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花2022年4月間受到朋友邀請，前往某夜店一同慶生，期間認識了綽號「豆腐」的余男，一群朋友玩得相當開心。

不過，小花因為不勝酒力，散會時已不省人事，余男眼見有機可乘，立即將小花抱起，搭乘吳姓友人的代駕車輛離開，並且將人帶到某茶坊的招待所，在2樓的包廂內伸出狼爪性侵得逞。

▼小花起床後發現短褲鈕扣被解開，報警才知被帶到招待所逞慾。（示意圖／記者黃克翔攝）



後來吳男通知林姓司機，將接人的地點改為招待所，等到林姓司機司機抵達以後，便陪同林男一起上2樓包廂，將不省人事的小花帶走、送回家。

小花回家睡醒後，發現牛仔短褲的釦子被解開，覺得事件不單純，於是報警處理，才揪出了余男所犯下的惡行。

台中地院審立後認定，余男為了滿足一己私慾，將不省人事的小花帶離夜店、轉移到其他地點性侵，顯見是深思熟慮過的犯行，並非一時失慮所導致，造成小花難以磨滅的傷害，因此依照乘機性交罪，判余男3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。