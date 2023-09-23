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大陸 大陸焦點 特派現場

陸小4童逼同學舔下體　性侵凌辱近2年「還撂人一起上」

▲▼少年,青少年,男學生,暴力,霸凌,性侵。（圖／CFP）

▲山西一名男童長期遭受霸凌。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

山西大同一名小學生的父親近日在網路上指控，自己的兒子遭到同班的兩名男同學凌辱近2年，惡劣行為包含毆打、逼舔生殖器與肛門，甚至性侵等。

根據新黃河報導，該名父親表示，兒子今年10歲，就讀四年級，9月16日，兒子上完輔導班之後，告訴來接他的家人，自己在學校被同學毆打。

父親指出，當晚，家人們進一步追問，他才知道，兒子從小學二年級起就常常被同班的小軒（化名）凌辱，「孩子說，對方常打他，逼他舔對方的生殖器、肛門，甚至用生殖器侵犯他。」

父親說，兒子升到四年級後，又有一名同班同學小壯（化名）加入了凌辱的行列，涉及辱罵、毆打、身體侮辱等。

該名父親16日當晚就聯絡了校方，並於隔天下午在校方的安排下，與兩名施虐的孩子及其家長對質，「當天在學校溝通處理這件事時，對方孩子親口承認發生過這些事，然後就在我打印的事件經過材料上摁下指印，又在他們家長代筆下，各自寫下一段對我兒子的道歉話語。」

父親說，取得道歉資料後，他還要求對方家長及校方進行公開道歉，但未獲有效回應。

從道歉資料的影片上可以發現，資料上多處摁有紅色指印，行文中則涉及有「強迫舔生殖器、肛門、腋下、腳」等文字描述。此外，在資料最後一頁空白處，署名為小軒、小壯等二人則各自手寫下一段道歉話語。

校方表示，他們已經在處理此事。

▼施虐同學在道歉書上簽名，並摁上手印。（圖／翻攝新黃河）

▲▼陸小4童逼同學舔下體　性侵凌辱近2年「還撂人一起上」。（圖／翻攝新黃河）

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