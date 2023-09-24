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中醫藥兒童醫院傳悠揚樂聲　真善美音樂饗宴撫癒傷與痛

▲音樂有療癒心靈的力量，以溫暖人心的歌聲與音符，為辛苦工作的醫護人員調劑身心，為身處病痛的孩子打開另一扇窗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲音樂有療癒心靈的力量，以溫暖人心的歌聲與音符，為辛苦工作的醫護人員調劑身心，為身處病痛的孩子打開另一扇窗。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

中國醫藥大學兒童醫院22日舉辦了一場特別的音樂會。王志堯院長表示，中醫大兒童醫院秉持著蔡長海董事長「取之社會、用之社會」的回饋理念，以關懷利他為初衷，以病人為中心，視病猶親。王院長並向參加的家長及孩子們保證，醫療團隊會盡全力照顧每位病童，提供妥善的治療，祝福大家能早日痊癒，快樂回家。

林增連慈善基金會特別為兒童醫院的病童、家屬及醫護團隊加油打氣，進行「真善美大手拉小手音樂饗宴」的公益慈善演出。楊令璿及林育民老師為小朋友們，帶來真善美電影中的音樂《永遠同在》、《Edelweiss》、《The lonely goatherd》及《月亮代表我的心》，期待透過美妙的音樂，讓在場的大家忘卻病痛，帶來溫暖與歡樂。

林嘉琪董事長表示，音樂有療癒心靈的力量，以溫暖人心的歌聲與音符，為辛苦工作的醫護人員調劑身心，為身處病痛的孩子打開另一扇窗，讓大家內心都充滿勇氣與希望。活動現場在享受優美樂聲的同時，林嘉琪董事長也準備了精美文具禮盒，並在音樂會後親自到病房探視病童，並鼓勵病童與家長，勇於面對病魔帶來的困難與挑戰，一定可以度過難關，為自己創造真善美的明天。

音樂會在歡樂、自由的氛圍中，小朋友臉上露出燦爛的笑容，暫時忘卻身體的疼痛，也感謝醫師及護理師們的照顧，希望身體可以快快好，和爸爸媽媽一起牽手回家。最後期待大家以樂觀的心戰勝病魔，重拾健康，傳達積極正向的能量，為音樂會畫下圓滿的句點。

▲音樂有療癒心靈的力量，以溫暖人心的歌聲與音符，為辛苦工作的醫護人員調劑身心，為身處病痛的孩子打開另一扇窗。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲音樂有療癒心靈的力量，以溫暖人心的歌聲與音符，為辛苦工作的醫護人員調劑身心，為身處病痛的孩子打開另一扇窗。（圖／記者游瓊華翻攝）

 
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