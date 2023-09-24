被狗追咬記恨...半夜開山刀殺狗裝垃圾袋丟棄！21歲男投案了

▲台南市警局專案小組，策動屠殺狗狗的陳姓男子到案，漏夜尋找兇刀及犬屍，將依動保法偵辦送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警局23日接獲動保處檢舉，指稱在網路社群瘋傳「虐殺犬隻影片」，影片中標榜「台南黑幫半夜練膽量」，1名刺青男持開山刀虐殺犬隻，行徑令人髮指，市警局組成專案小組，迅速鎖定21歲陳姓男子涉嫌。陳嫌自知難逃法網，23日晚間8時許，經策動陳嫌至麻豆分局偵查隊投案，全案將依違反動物保護法偵辦。

警方指出，本案台南市長黃偉哲相當重視，市警局長廖宗山隨即指示麻豆分局偵查隊、下營分駐所及刑事警察大隊成立專案小組調查本案，經專案小組分析比對影片中虐殺狗之男子後，鎖定台南市下營區陳姓男子（21歲）涉有重嫌。專案小組立即兵分多路，追緝陳嫌可能出沒之處所，陳嫌自知難逃法網，於23日晚間8時許，經專案小組策動陳嫌至麻豆分局偵查隊投案，全案將依違反動物保護法偵辦。

專案小組深入調查，陳嫌係於2023年9月17日凌晨1時許，與轎班友人開車行經台南市新營區太子宮附近某個田間小路時，遭數隻野狗追逐狂吼，因陳嫌曾遭該處野狗追咬過，即氣憤拿起車內預藏的開山刀，砍殺該犬隻，虐殺過程由轎班友人全程錄影。陳嫌虐殺犬隻後，將作案之開山刀及裝有犬隻屍體之垃圾袋，棄置於台南市柳營區雙營橋下堤防邊，專案小組隨即漏夜帶同陳嫌至棄狗地點，順利取出作案工具及亡狗屍，經了解本案與幫派無關，純屬陳嫌個人行為。

麻豆分局分局長林獻力表示，毛小孩的生命同樣是生命，都是極為珍貴的，呼籲民眾要重視動物生命權益，凡有虐殺動物行為者，本分局將依法究辦，決不寬容。

據了解，網路社群日前瘋傳「台南黑幫虐殺犬隻影片」，台南市動保處指出，9月20日接獲民眾電子郵件檢舉，因畫面中地址不明，且無目擊者出面指認，僅有虐殺犬隻錄影畫面，動保處在第一時間處理並已將全案移請台南市警局調查偵辦中，警方迅速鎖定屠狗「兇手」，還毛小孩一個公道。

台南市動保處表示，涉案者違反動物保護法第6條規定，可依違反動物保護法第25條第1款規定：「違反第5條第2項、第6條或第12條第1項規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上2百萬元以下罰金。將依違反動物保護法第25條第1款規定將犯案者移送台南地檢署偵辦。

市府表示，毛小孩的生命同樣是生命，都是極為珍貴的，動物保護法第6條已明文規定：「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」，故民眾千萬不可虐待、傷害甚至殺害動物，以免觸法。