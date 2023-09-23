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全運會聖火台南安平古堡引燃　黃偉哲預祝賽事順利前進奧運

▲2023年全國運動會在「安平古堡」正式引燃聖火，為全運會揭開序幕，由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023年全國運動會在「安平古堡」正式引燃聖火，為全運會揭開序幕，由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年全國運動會即將展開，23日上午聖火隊於關子嶺「水火同源」取火，傍晚護送母火燈至台南400年的起點「安平古堡」並正式引燃聖火，為全運會揭開序幕。

▲2023年全國運動會在「安平古堡」正式引燃聖火，為全運會揭開序幕，由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

現場由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持聖火引燃儀式，副市長葉澤山、體育局長陳良乾、市議員穎艾達利Ingay Tali、曾之婕、吳禹寰等人也到場祝福，預祝賽事順利圓滿。

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▲2023年全國運動會在「安平古堡」正式引燃聖火，為全運會揭開序幕，由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，聖火的點燃也象徵全運會列車正式啟動，今日上午於關子嶺「水火同源」奇景取火，象徵大地之火；傍晚來到安平古堡點燃聖火，象徵人文之火，臺南市全力籌備賽事，以最高規格接待各地來的選手與觀賽者，台南不論是美食、文化古蹟，都值得大家一再來訪，也希望藉著全國運動會的舉辦，讓各地的運動菁英來體會府城的熱情與好客。

▲2023年全國運動會在「安平古堡」正式引燃聖火，為全運會揭開序幕，由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2023年全國運動會在「安平古堡」正式引燃聖火，為全運會揭開序幕，由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2023年全國運動會在「安平古堡」正式引燃聖火，為全運會揭開序幕，由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲說，這次聖火傳遞有別以往特地選擇各縣市風景名勝、古蹟景點傳遞聖火，別具歷史傳承的意義，期許後續走遍全台的聖火傳遞之旅順利圓滿，更希望聖火傳遞的盛事為各地帶來觀光效益。

▲2023年全國運動會在「安平古堡」正式引燃聖火，為全運會揭開序幕，由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

傍晚於安平古堡舉行的聖火引燃典禮，開場表演由十鼓擊樂團帶來震撼人心的鼓聲、以及台語歌后黃妃天籟歌聲中揭開序幕，隨後由110年全運會全能十項運動第三名的丁聖軒手提母火燈，與長榮中學聖火隊走入會場，市長黃偉哲與教育部政務次長林明裕共同插入光劍，正式引燃母火，宣告聖火傳遞起跑。

▲2023年全國運動會在「安平古堡」正式引燃聖火，為全運會揭開序幕，由市長黃偉哲、教育部政務次長林明裕共同主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

25日聖火隊即將展開16天聖火環台行程，沿途包括本島、金門、澎湖、連江以及台南市37個行政區，邀請全國朋友一同祝福賽事順利、為選手加油，明年進軍巴黎奧運會。

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