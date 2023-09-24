超商問會員！台女報電話「1舉動」他排後面錯愕　全場炸鍋

▲超商店員通常會問客人要不要報會員。（示意圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

在超商排隊等結帳，前面女顧客報會員時的1舉動，令他錯愕不已！一名男網友在超商排隊等結帳，排他前面的是位女顧客，店員詢問要不要報會員時，對方突然轉頭看了他一眼，然後靠近店員小聲說電話號碼，甚至還伸手遮住螢幕上的號碼。被如此防備，原PO不禁狂飆語助詞，傻眼直呼「有什麼毛病？」引發話題。

這位網友在PTT的Gossiping表示，他去超商買東西，前面有個女客人結帳時，被店員問「要不要報會員？」沒想到對方的舉動令他超傻眼，「她轉頭看了我一眼，然後靠近店員小聲說電話號碼。這樣就算了，然後超快速回來，用手遮住收銀機（螢幕）上面號碼、點確定。」

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莫名被警戒、防備，原PO心中很不是滋味，忍不住喊冤，「就站在妳後面等結帳，就變成性變態了？」而且對方結帳完還跑超快，剩他跟店員尷尬對看。他也在留言處直呼，「我他X都愣住了好嗎？打架挑釁碰過，這種事情我還是第一次碰到，有夠衰小」、「我他X就站在後面玩手機，還離她一兩步遠」，真的氣到不行。

貼文一出，有人也不禁幫QQ，「我感受到你的委屈」、「現在APP條碼亮出來就好，報個屁電話」、「轉頭真的很沒禮貌XD」、「怕被人聽到，不會自己用會員APP或等沒人排隊再結帳喔？愛報電話號碼又會怕」、「能理解原PO很氣的原因，如果是我，我也會覺得莫名其妙」、「這真的會氣死，但是又不能怎樣，鬱悶到吐血。」

不過，因為原PO留言中透露，他根本敘述不出女方的長相，「我對她有印象，就是店員問她有沒有會員，然後她在那邊支支吾吾半天，我才抬頭看她的，戴帽子跟口罩鬼知道什麼樣子？」就有網友猜測，「搞不好她是明星藝人，所以戴帽子口罩」、「可能是網紅或藝人之類的吧？怕被人認出來，不然怎麼這麼神神秘秘？」