大學系隊列9規定「不准已讀學長訊息」遭罵翻！釣出本人曝真相

▲系隊規定讓網友傻眼。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

有網友貼出一張LINE群組的截圖，某大學排球隊的系隊列出9條規則，包括學弟看到學長要打招呼，校內校外都要，學長傳訊息不准已讀，每句話前面都要加「學長」2字，每次練習要提早到球場整理，結束練習善後完才能離開，貼文遭到網友砲轟，也釣出當事人回應，「就是反串而已」。

有網友在PTT發文，「系隊真的那麼誇張嗎？」某大學的系隊有新生加入，學長在LINE群組貼出，「系隊規則」，在校內、校外看到學長要打招呼，集合完要講謝謝學長，學長走的時候要說學長再見，「你們走的時候也要說學長再見，趕快認我們的臉，不要認不出來」。

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▲系隊規定。（圖／翻攝自PTT）



學長在群組傳訊息，不可以已讀，回話時每一句前面都要加上學長，不能用顏文字、表情符號、「～」以及「⋯」。此外，身為系隊的菜鳥，必須最早到球場整理，結束後要負責善後，結束後才能離開球場，「這是為了讓你有認真、踏實和強悍的心理素質，只有經過鐵的磨練，血的教育，才能蛻變出真正的精英，收到打收到」；而學弟看完規則後喊「沒救了」，決定退出系隊。

貼文一出，掀起網友討論，「繳系隊隊費，訂做系隊隊服，然後看學長上場打球」、「打個球而已，有必要這樣嗎」、「不好好唸書在那搞階級制度」、「以為在當兵嗎」、「啥年代啦，還有學長學弟制」、「老實講，系隊就是打好玩的地方」、「遇到畢業學長不就要跪下拜」、「這種人拜託去當兵，別打球了，國軍需要你」。

臉書粉專「己爸偶」轉發該張截圖，由於受到大批網友熱論，學長本人回應，「那是每年都會傳的幹話，是學弟當真了」，訊息內容只是反串，開開玩笑而已，這是系隊的傳統，每年新生進來都會傳一遍，實際上根本沒有人在意，大一進系隊時，學長也傳了一模一樣的訊息，「本來就沒有學長學弟制」。

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