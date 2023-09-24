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新標準？他見超商包裝「米其林綠星」困惑了　內行解答：全台僅6間

▲2018台北米其林餐廳指南,2018台北米其林一星得獎餐廳名單。（圖／記者周宸亘攝）

▲《米其林指南》有美食聖經的美譽。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

《米其林指南》被譽為全球知名的美食聖經，其中又有一星、二星、三星的評鑑等級，是不少餐廳渴望獲得的榮耀。不過，有網友發現，除了三星的評分制度外，米其林還有「綠星」這一項目，讓他相當好奇「有人知道綠星是什麼等級的嗎？」貼文一出，也釣出專業網友出面解答了。

一名網友在Dcard發文表示，他近日和朋友去小七買飯時，友人拿了一款標有「米其林綠星」的麵食問他要不要吃，讓他頓時感到相當新奇「以前都只有聽過米其林一二三星跟必比登那些，綠星倒是從來沒聽過，問了朋友也說沒聽過」，求問廣大網友「有人知道綠星是什麼等級的嗎？」

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▲有網友好奇，「米其林綠星」究竟為何？（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友好奇，「米其林綠星」究竟為何？（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，馬上引發網友們熱烈討論，紛紛留言「看到綠色的，就猜是跟素食相關」、「我孤陋寡聞，以前真的沒聽過」、「綠星該不會是餐廳炒青菜特別厲害，還是招牌菜是素食之類的」、「不知道為什麼，綠星聽起來就蠻厲害，自己一個特別等級的感覺」、「我還在想綠星是不是階級比一般的星星低一點」。

其中，有內行人也出面解答「其實米其林綠星是2020年才新推出的，沒聽過也還好啦～除了評比美味之外，還要符合永續發展，包括材料的來源、時令食材的使用、餐廳的環境足跡、廚餘系統等等，不一定是只給素食餐廳而已」、「全球200家是2021的數據了，現在應該更多，不過還是很厲害！畢竟全台也只有6家可以獲得」。

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