主管嗆「八年級只想躺平」：年輕人沒以前那種拼勁！一票笑了

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

近兩年「躺平」一詞盛行，很多人決定不買房不買車、不談戀愛不結婚，維持低水平消費。就有網友表示，看到主管在罵八年級新人不積極、愛學不學，感覺不是很在乎工作，都沒有前一代的拼勁、只想著下班。而身為八年級前段班的他，也被批「只想躺平」，不禁發問「要怎麼回覆？有沒有八卦？」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「主管：八年級只想躺平，怎麼回覆？」文中表示，「今天主管在罵八年級的新人不怎麼積極，愛學不學的，不是很在乎工作」，還說現在年輕人都沒有以前那種拼勁，只想著下班，沒有想要成長。原PO透露，他現在30歲，也算是八年級前段班，「被說只想躺平，要怎麼回覆？」

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貼文一出引發討論，「上次這樣講的主管，我只回他：你們給八年級留下了什麼？」「嗆他：以前？以前不是草莓族嗎？」「我就爛」、「2023年了還在責任制喔？」「28k不躺平要幹嘛？給80k就不躺了」、「為什麼我身邊的沒有這種8年級？」「給那薪水，躺平剛好吧！」

其中，有人提到，「沒事啦！之後9年級00後會更精采。」不過，隨著今年首批「九年級」新鮮人進入職場，有網友在PTT提到，九年級生在工作上，常常爭取自己的權益，不加班、不過勞，有時候還會跟老闆發生衝突，「看在老屁股眼裡真的是偶像，但礙於房貸、車貸、小孩教育費，不敢像他們這麼灑脫。」

鄉民們紛紛回應，「因為爸媽有錢和從小到大沒缺錢過」、「九年級爸媽就是五、六年級啊！又少子，都嘛留房子了」、「目前家裡資源夠多，讓他們能比較做自己，哪天錢快燒完，一樣就跪了。」也有人不以為然，直呼「為五斗米折腰而已，折不折本來就是看人。」