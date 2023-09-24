看完iPhone 15 Pro展示機「1問題滅火」！果粉認了：很多人反映

▲許多人衝直營店試用iPhone 15。（圖／記者陳俐穎攝）



記者施怡妏／綜合報導

iPhone 15 全系列已經正式對外發佈，許多果粉已經取得新機，多部開箱影片也曝光，有網友表示，還在觀望要不要買iPhone 15，到電信行看實體機，發現展示的iPhone 15 Pro和Pro Max都超燙，很擔心自己換了新機，也會有過熱的問題，貼文一出，有網友嘆，「我手上的iPhone 15 Pro也在發熱」。

原PO在PTT發文，「iPhone 15 Pro展示機溫度較熱」，到電信行看展示機，iPhone 15 Pro和Pro Max溫度都很高，拿起來明顯可以感受到熱跟微燙感，不過iPhone 15和iPhone 15 Plus就沒有發燙的問題，「自己手邊的iPhone 8充電也很少這樣燙手」。

原PO還在猶豫要不要換iPhone 15 Pro，但過熱問題讓他很擔心，「想問問各位在直營店摸到的也是這麼燙嗎？這個溫度是因為充電的關係、還是日前討論A17 Pro能耗的關係？我如果日常使用的話，會就是現在這個溫度嗎？」

貼文一出，掀起網友討論，「我剛剛摸我這邊的Pro展示機也覺得很燙」、「有沒有可能是比較多人去用」、「跟網路測試結果一樣啊，Pro系列溫度較高」、「我現在剛拿到自己的iPhone 15 Pro Max也是在發熱」、「直營店摸沒感到差異」、「但我剛剛去拿沒感覺發熱」、「目前反映過熱的人滿多的，希望蘋果會處理啊」。

▲過熱問題讓原PO很在意。（圖／翻攝自PTT）



有網友點出會過熱的原因，「邊充邊用這很正常吧」、「手機插著充電線用當然會燙」、「去年12月在北海道零下-5度，用magsafe行動電源也是熱到充不進去，邊使用才是重點」、「展示機跑展示素材，一直被拿起來使用，現在的展示架也改成無線充電，所以更容易發熱吧」。隨即有網友反應，「之前的iPhone展示機也是螢幕常亮，讓大家拍照，也沒燙啊」。

事實上，YouTuber「蘋果爹」在iPhone 15系列發售後拍影片評測，在測試發熱環節時，拿了iPhone 14 Pro Max、iPhone 15Plus與iPhone 15 Pro Max三支手機，在相同時間相同的環境下，使用4K60P的錄影規格進行錄影發熱測試，結果在測試進行到16分鐘左右，iPhone 15 Pro Max出現了錄影相當卡頓的情況，已經是不可用的狀況，因為還要進行後續的測試，怕手機因此受損，只能緊急停止測試。

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