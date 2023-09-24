桃竹竹苗通勤定期票10／2上路　9／25提前開放設定

▲新竹縣、市政府與桃園市、苗栗縣聯手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，將於10月2日正式啟用。 （新竹市府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，新竹縣、市政府與桃園市、苗栗縣聯手推出「桃竹竹苗通勤定期票」，將於10月2日正式啟用，為方便民眾使用通勤定期票乘車，9月25日起開放民眾提前購買設定通勤定期票，民眾可持悠遊卡、一卡通票卡或桃竹竹苗通勤定期票紀念卡，至指定通路進行購買設定通勤定期票。

自9月25日起，民眾只要持TPASS紀念卡，或既有的悠遊卡、一卡通先完成加值後，再到台鐵車站、新竹轉運站或新竹客運民族路總站等服務據點，即可進行設定；持悠遊卡的民眾，除前述服務據點，10月2日起也可至全台全家便利商店FamiPort機台設定該定期票。或到桃竹竹苗轄內台鐵車站、新竹縣政府(一樓大廳右側)、新竹縣各鄉鎮市公所(竹北、竹東、峨眉除外)、金牌客運、合興車站旅服中心、全家超商FamiPort(限悠遊卡)等，購買設定通勤定期票。

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▲「桃竹竹苗通勤定期票」目前共有4種月票方案，分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1,200元」。

「桃竹竹苗通勤定期票」目前共有4種月票方案，分別為「竹竹288元」、「竹竹苗699元」、「桃竹竹799元」及「桃竹竹苗1,200元」。提醒民眾可事先選擇自己想要的方案，加速服務據點設定流程；而在設定完成後，自開始使用日起30日內，可搭乘台鐵、公路客運、國道客運、市區公車、公共自行車及桃園機場捷運等公共運具；次外，竹市公共自行車僅每次借車前30分鐘免費。

交通處提醒，首次使用務必至桃竹竹苗區域內火車、公車、客運、桃捷等交通工具完成一次「進、出站或上、下車刷卡」才能啟用定期票，而公共自行車則不提供啟用服務。