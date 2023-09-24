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屏東工廠惡火爆勞權爭議　他曝內幕嘆：勞動部幫經濟部擦屁股

▲▼屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火，導致4警消殉職。（圖／記者湯興漢攝）

▲屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房爆炸大火，導致4警消殉職。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

明揚國際公司位在屏東科技園區的工廠22日發生爆炸釀大火，造成逾百人傷亡，也被挖出過去5年曾因違反安全衛生檢查、勞檢遭罰50萬元，勞動部23日表示，已責成各勞動檢查機構對其母公司明安國際集團所有廠場於1周內完成勞動檢查。對此，台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益則在臉書分析背後責任歸屬表示，「勞動部的公務員很倒楣，要替經濟部擦屁股。」

張烽益指出，明揚的工廠是位於屏東科技園區當中，是經濟部加工出口區管理處所管轄的園區，區內廠商的勞動檢查是勞動部授權加工出口區管理處自己負責，等於是一個特區的概念，屏東產業園區管理處第四組勞檢科有兩個公務員負責。他點出，問題是，經濟部加工出口區管理處只要是負責招商，KPI就是園區的出口產值，「你想管理處的主管會去跟自己過不去，去勞檢甚至勒令停工嗎？」

張烽益直言，「如今出事，授權勞檢的經濟部不見人影，勞動部要替他擦屁股，要進行勞檢，公務員真是難當。」他表示，其實這件事，屏東縣長最無奈，因為屏東科技園區屏東縣政府的行政權根本進去不了一步，消防建管、勞檢等等，他們都管不到，連勞動部的都進不去，「你小小小的地方政府能幹嘛，結果，必須到處向家屬道歉。」

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