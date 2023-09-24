好多孩子發燒　醫崩潰「家裡也淪陷」提醒4疾病

▲最近許多小孩發燒。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

小兒科醫師巫漢盟分享，最近很多孩子發燒，來看診的小孩燒得一個比一個高，這周自己家也淪陷，兩個孩子輪流發燒，好讓人崩潰。他提醒，秋冬來臨，更是呼吸道疾病感染高峰，介紹疾管署近一周統計前4項呼吸道疾病常出現的疾病。

▼最近一周流感、呼吸道融合病毒、副流感、腺病毒較常出現。（圖／翻攝「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」臉書）

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巫漢盟在臉書發文，提醒大家注意這4種疾病：



1、流感：

流感流行於每年的10月到隔年2月間，通常是A型和B型會引起季節性流行，症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水等，病程非常快速，常立即出現嚴重呼吸道症狀，應盡快就醫。而目前預防流感最有效的方法，就是接種流感疫苗。

2、呼吸道融合病毒（RSV）：

好發於2歲以下嬰兒，常導致支氣管炎、肺炎，又以早產兒為高危險群，症狀包括流鼻涕、發燒、呼吸速率異常、咳嗽有雜音等，由於部分症狀與感冒類似，因此更需觀察咳嗽與呼吸雜音。嬰幼兒並避免出入人多擁擠場所，家裡也盡量避免二手、三手菸毒害，降低感染風險。

3、副流感：

由副流感病毒（屬RNA病毒）引起，是一種呼吸道疾病，症狀類似於流感，但不如流感嚴重，潛伏期約2～7天，症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕，嚴重者會引起哮吼，喉嚨會阻塞引起咻咻叫的聲音，也會沙啞和喘鳴。

4、腺病毒：

一種DNA病毒，不具有外套膜，檢測方式包括利用分子生物學原理分離出病毒、快篩、抽血檢測等，不過，由於檢測時間較耗時或需額外費用，一般醫師較常以臨床症狀做診斷。症狀包括連續高燒3～5天、伴隨上呼吸道症狀、結膜炎、腸胃炎等。

巫漢盟表示，以上4種疾病多為飛沫與接觸傳染，病程皆為1至2周，症狀多為咳嗽、流鼻涕、鼻塞，提醒爸媽要加以做好衛生管理才能避免感染。

巫漢盟指出，另外，今年公費流感疫苗將於10/2開打，對象為6個月以上嬰幼兒、6個月內嬰兒的父母、國高中小學童、孕婦，以及相關醫事人員、防疫、托育人員、65歲以上長者、高風險慢性病患者，提醒符合資格的民眾記得施打，才能有效預防流感喔！