赴日要小心！東京發布「流感注意報」　史上最早破24年紀錄

▲日本東京都發出史上最早的流感注意報。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本流感旺季恐提前來到！東京都21日發布「流感流行注意報」，而往年冬季流感都是在12月左右開始盛行，如今才9月就發布流行注意報，打破1999年開始統計以來的最早紀錄。

根據《讀賣新聞》報導，東京都指出，據都內419間醫療機構的定點調查，11日至17日的近1周內，每間醫療機構的平均流感感染人數為11.37人，超過流行注意報標準的10人。

不僅如此，群聚感染案例也在持續增加，光是11日至17日內就發生161起群聚感染案例，相較前一周的112例多了49例。其中更有3間幼兒園、83間小學、33間國中、14間高中等133間學校因此停課。

▲往年日本流感流行期約在12月至隔年2月，今年卻提早報到。（圖／路透）



除了流感外，最近一周的新冠肺炎感染人數也上升至平均每間醫療機構16.04人，專家則警告，新冠疫情恐再度升溫。東京都政府也呼籲民眾應積極佩戴口罩、勤洗手，同時儘早接種疫苗。

根據《每日新聞》報導，以往流感流行季節多在12月至隔年2月，幾乎從未發生9月就開始出現流感潮的情形。而這也被歸咎於因新冠疫情爆發的3年間人口流動減少，民眾習慣性佩戴口罩、勤洗手，積極防疫，因此這3年來，在往年流感流行的時期並未出現流感潮，導致群體對於流感的抗體與免疫相對低下，並在疫情解封的今年出現反彈，流感潮提前報到。