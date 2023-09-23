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抓到了！縱火害慘鄰居　男躲八卦山3天「全身發臭」被逮

▲彰化縱火男躲八卦山3天被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縱火男躲八卦山3天被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰南路一名45歲王姓男子，因酒駕被吊照，父親不准他騎車，21日清晨憤而點火燒車，疑似火勢太過猛烈，延燒到鄰居的鐵皮屋，雖然火勢很快撲滅沒有造成傷亡，但男子逃逸無蹤，警方今日發現他現身八卦山區，打赤膊、餓了3天全身發臭，當場將人逮捕，訊後依公共危險罪嫌移送。

▲彰化縱火男躲八卦山3天被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化男放火燒機車連鄰居的房子也燒掉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

火警案發在21日清晨，經消防人員緊急灌救，火勢很快撲滅沒有造成傷亡，弔詭的是鐵皮屋附近有一輛被燒成鐵架的機車；警消初步調查，是住在附近的一名王姓男子因酒駕被吊扣駕照，父親氣得不准他騎車，案發前父子2人發生口角，他憤而點火燒車，而一旁的鐵皮屋也被波及，所幸屋內當時沒人，沒有造成傷亡，王男於案發後逃逸。

▲彰化縱火男躲八卦山3天被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警消研判，這是一起縱火案，積極追查王男行蹤，今天前往八卦山區搜索，正巧有員警與他擦身而過，當場將他逮捕到案。王男供稱，他放火燒車後跑到山上躲3天，身上又沒帶錢，天氣悶熱只好將上衣脫掉、肚子也餓到發昏，全身發臭，真的苦不堪言，被抓後最想的是吃頓飯再洗個熱水澡，警詢後依公共危險罪嫌移送地檢偵辦。

▲彰化縱火男躲八卦山3天被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鐵皮屋內陳設燒到剩灰燼。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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