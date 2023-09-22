基泰大直塌陷案　北檢10路搜索約談監造建築師

▲台北市大直街94巷內基泰建設工地施工不慎，導致鄰近民宅房屋傾斜下陷。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

基泰建設在台北市中山區新建案施工不慎，導致鄰房2棟共25戶塌陷而被迫拆除，台北地檢署懷疑施工單位已發現地面下陷等危險，仍持續趕工開挖，涉嫌違背建築術成規、偽造文書等罪，因此在22日指揮廉政署與檢察事務官搜索基泰、福益營造等10處，並約談基泰邱姓副理、監造人王姓建築師、福益營造張姓工地主任等3人。

位於大直街94巷的基泰大直建案在7日晚間突然發生崩塌，接著附近的民宅牆壁開始裂開、1棟5層樓房直接下陷變成4層樓房，所幸約400名住戶及時撤離，無人傷亡，但有受災戶指出，早在事發前8個月就陳情，住家牆壁出現龜裂等情形，台北市都發局函覆公文卻指出「無危害公共安全之虞」。

台北市議員王世堅、陳怡君取得基泰委託儀大工程顧問公司的7月26日監測報告，顯示事發前44天，工地與鄰地監測已有地面沉陷、建物沉陷、建物傾斜等3項數值超過警戒值、行動值。議員柳采葳進一步爆料，儀大公司9月1日就通知現場工地主任張博翔，「有點糟」，但基泰大直還是未停工。

民代接連控告基泰董事長陳世銘、承造人福益營造負責人王明堂、監造人王德生建築師涉嫌公共危險罪、違背建築術成規等罪，其中陳世銘在9月10日出面鞠躬道歉後，宣布辭去基泰董事長一職。

台北地檢署檢察官向儀大公司調閱工地監測資料，並請儀大員工協助分析數據後，也曾約談工地主任張博翔、基泰專案副理邱成鴻了解事發經過後，指揮廉政署同時出動20多名檢察事務官，兵分10路搜索基泰建設、福益營造、建築師事務所等處，查扣基泰大直建案施工計劃、監測報告等事證，並以違背建築術成規、行使業務登載不實文書等罪嫌被告身分約談張、王、邱等3人。