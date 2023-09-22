遭指涉黑！民眾黨王新堯赴地檢署　控告「四叉貓」等5人

▲王新堯（左二）今日在律師及支持者陪同下針對「四叉貓」劉宇席等5人於雲林地檢署按鈴提告。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

時代力量日前質疑民眾黨雲林縣黨部多位幹部涉與黑道掛鉤，黨部前執行長王新堯的法律事務所、協會辦公室，也有暴力討債分子出入如黑道堂口，王新堯為此自請停職後，今（22）日在律師陪同下前往雲林地檢署，對「四叉貓」劉宇席等5人按鈴申告，涉嫌公然侮辱及誹謗。

王新堯在律師林永山、吳炳輝和沈伯謙的陪同下，對時代力量立委邱顯智、時代力量發言人余佳蒨、時代力量新竹市議員廖子齊、政論評論員李正皓和「四叉貓」劉宇席等5人提告公然侮辱和加重誹謗。

王新堯表示，他經由民眾黨檢覆合格，擔任民眾黨雲林縣黨部執行長，一生清白亦非更生人，自1971年出生至今沒有任何犯罪前科判刑紀錄，卻遭時代力量黨底召開記者會抹黑，提出不屬於他的犯罪判決及過去的烏龍報導，荒謬羅織犯罪型態，意圖誤導社會大眾，甚至公然「輿論判刑」「輿論霸凌」、牽動民眾黨雲林縣黨部已染黑風向。

王新堯提到，針對台灣民眾黨雲林縣黨部遭指摘染黑為黑道堂口，本人除對黨中央及黨主席深感抱歉，亦對眾信法律事務所執業律師林永山表示愧疚、並自動停職接受調查，黨中央亦高度關切，要求雲林縣黨部主委林靖冠，應以最快的時間釐清虛傳抹黑，捍衛聲譽及台灣民眾黨雲林縣黨部之社會觀感。

事務所律師林永山說，自己的事務所與王新堯的服務處同一處，事務所成立8年來，王新堯瑤均未收取任何租金，且處理法律案件經常與當事人約在事務所內談事情，林永山強調「指控服務處是黑道堂口，我豈不是成為堂主？」

▲王新堯今日在律師及支持者陪同下針對「四叉貓」劉宇席等5人於雲林地檢署按鈴提告。（圖／記者蔡佩旻攝）