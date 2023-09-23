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獨／勇消盧逸軒左手截肢！上半身嚴重燒傷　媽媽求陳院長做這事

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東科技園區明揚國際公司（8420）廠房昨（22）傍晚5時許傳出爆炸火警，釀成102人輕重傷、6人死亡（4勇消和2員工）3失聯。其中消防員盧逸軒（41歲）被爆炸炸斷左手，必須截肢，傷勢嚴重，盧逸軒擔任消防員將近20年，勇敢任事，今年初曾到土耳其參加大地震搶救，原本預計年底到竹山消防訓練中心擔任教官，而他的哥哥同樣在大寮消防分隊擔任消防員，對於弟弟受重傷「感同身受」，一直心急如焚的守在加護病房外。

▲▼長庚勇消 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲行政院長陳建仁（右二）前往高雄長庚醫院，慰問屏東大爆炸中遭截肢的勇消盧逸軒家屬。（圖／記者陳宏瑞攝）

這場大爆炸造成重大傷亡，其中6人陸續轉送到高雄長庚醫院救治，尤以盧逸軒的傷勢最為嚴重，左手必須截肢，他的父、母、妻子、哥哥、妹妹接到消息後，焦急的趕到長庚醫院加護病房外守候。

▲▼長庚勇消 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲行政院長陳建仁（左二）前往高雄長庚醫院，慰問屏東大爆炸中遭截肢的勇消盧逸軒家屬。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，盧逸軒暫時沒有生命危險，但因上半身有嚴重灼傷，院方將為他進行支氣管內視鏡手術，以檢查他的呼吸道是否有受到損傷，暫時雖然沒有生命危險，但未來漫漫復健長路恐怕相當辛苦。

行政院長陳建仁今（23）日下午2時許在內政部長林右昌、消防署長蕭煥章等人陪同下，到長庚醫院探視盧逸軒和另一位受傷的勇消林家慶，除囑咐院長給予最好的醫療照護外，也允諾家屬協助傷者後續的治療和復健。

▲▼長庚勇消 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲行政院長陳建仁（右）前往高雄長庚醫院，慰問屏東大爆炸中遭截肢的勇消盧逸軒家屬。（圖／記者陳宏瑞攝）

盧逸軒家屬透露，盧逸軒擔任消防員已經19年3個多月，非常認真負責，今年初還曾到土耳其參加大地震的救援，原本年底要到竹山的消防訓練中心擔任教官，沒想到卻遭遇這麼大的劫難，盧的媽媽也當場向陳建仁陳情表示，盧逸軒一家目前住在高雄市三多路附近，平常要通勤到屏東上班，未來盧左手截肢後，恐怕相當不便，面對漫長的復健長路，希望能轉調到住家附近的單位，讓他可以專心後續治療，陳建仁也當場指示消防署長蕭煥章一定要給予最大的協助。

據指出，盧逸軒的哥哥目前也是在大寮消防分隊擔任消防員，兩兄弟都是打火英雄，盧哥哥對於弟弟的遭劫相當不捨，只希望他能早日康復。

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