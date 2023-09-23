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社會 社會焦點 保障人權

新北男偷遍全台身揹13條通　落網「背友人身分證字號」裝傻

記者陸運陞／新北報導

新北市板橋區一名男子前往國慶路超商偷酒喝時，遭到店員發現，男子立即拔腿就跑，店員連忙報案處理，警方調閱監視器發現，該名男子竟遭全台11處司法機關傳喚，身揹13件開庭通緝，並逃亡200多天。警方鎖定男子，日前在藏匿地點逮獲，男子還裝傻、佯裝友人身分，警方提出證明後，男子才乖乖認罪。

▲身揹13條通緝的翟男，逃亡220天最終仍遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲身揹13條通緝的翟男，佯裝友人身分仍遭警方識破。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，65歲翟姓男子因在全台各地犯下竊案及詐欺，遭基隆、台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、士林、台中、嘉義、台南、高雄等司法機關發布通緝。本周三（20日）在國慶路超商偷取酒品未遂，店員報案後遭警方鎖定，但經清查翟男竟身負12件竊盜通緝、1件詐欺通緝，警方立即成立專案小組查緝。

▲身揹13條通緝的翟男，逃亡220天最終仍遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲翟男日前在超商偷酒，遭店員發現後拔腿就跑。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方分析比對，發現翟男尚未逃逸到其他縣市，鎖定落腳處後，昨天（22日）下午前往板橋四川路二段某民宅埋伏，趁翟男外出時，立即上前盤查；翟男還向警方表示自己姓王，並背出其身分證字號，但警方拿出身分證明文件及拘票後，翟男百口莫辯，才坦承自己真實身分。訊後，警方依法移送新北地檢署偵辦。

▲身揹13條通緝的翟男，逃亡220天最終仍遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲翟男最後遭警方逮捕，結束220天逃亡的日子。（圖／記者陸運陞翻攝）

板橋分局長黃南山呼籲，法網恢恢，疏而不漏，切勿以身試法，也提醒民眾，如果有涉及司法案件，應依地檢署與法院通知在期限內到案，以免遭到通緝，成為警方查緝的對象。

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