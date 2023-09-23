「基層消防員救不了自己」　王婉諭喊話朝野：修法開放組工會

▲屏東工廠大火，警消累癱，直接躺柏油路面休息。（圖／民眾提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

屏東市科技產業園區明揚球具工廠昨（22日）傍晚發生爆炸，救援工作此刻仍在持續中，不幸的是，截至今（23日）午間，已有4名消防員在這場任務中殉職。對此，時代力量主席王婉諭在臉書呼籲總統蔡英文、行政院長陳建仁，以及不分黨派的總統候選人與立院黨團，應共同「支持《工會法》修法，讓消防員能組成工會」。

王婉諭首先對屏東工廠爆炸案中，殉職的4位消防員以及逝者致上哀悼，也衷心祈願，別再有更多傷亡出現。

同時，王婉諭認為，對於本案的事發原因及過程，仍要待後續調查，此刻內政部已啟動災害事故調查會，在資訊未明之前，不宜有過多揣測。

王婉諭接著提到，但她要在此刻站出來聲援「消防員工作權益促進會」今天提出的訴求，尤其是《工會法》修法的部分。王婉諭也呼籲蔡英文、陳建仁，以及不分黨派的總統候選人與立法院黨團，都應該共同支持這個訴求，讓消防員組成自己的工會。

細數過去10年，從新屋大火、敬鵬大火、喬友大火到昨天的屏東大火，已有43位消防弟兄殉職。王婉諭說，每一次的消防改革，犧牲的，都是優秀消防同仁的性命，以及無數破碎的家庭。「每次為了改革站出來的消防員，甚至還必須面對懲處、解雇的風險」。

王婉諭感慨，「消防員是救人的人，卻常常連自己都救不了」，殉職的是基層消防員，繼續冒著風險進入火場的，也是這些基層消防員，但「基層消防員的聲音，卻永遠進不了真正的決策過程」。

最後，王婉諭提及2021年喬友大火案後，超過三萬人呼籲開放消防組工會的連署，卻沒能撼動陳舊、威權的公務體制。這一次，她覺得不能再讓悲劇留下更多遺憾，所以，呼籲開放消防組工會，別讓火神再繼續流下眼淚。