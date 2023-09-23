10年43位打火英雄殉職　他點消防改革關鍵一步：基層意見納入政策

▲屏東明揚國際科技公司工廠爆炸。（圖／屏東縣消防局提供）



記者杜冠霖／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠，22日傍晚傳出火警，截至凌晨3時為止，大火已造成近百人受傷，消防員4人殉職。時代力量立委邱顯智指出，這10年來台灣殉職的消防員高達43位，政府除了應立即依消防法召開災害事故調查委員會，釐清事故真相，更要讓基層消防員和團體能夠充分參與改革，避免下一次的悲劇。

邱顯智表示，昨晚屏東科技園區大火，警消英勇搶救受困民眾，卻有4位消防員不幸殉職，在此要向殉職的消防弟兄及家屬致上最高的敬意及最深的哀悼，也請大家一起為所有的傷者祈福，願傷者早日康復。

對於相關改革，邱顯智指出，在這個時刻，請政府一定要聽到基層消防員的聲音，這10年來，台灣殉職的消防員高達43位，拒絕再用失去夥伴換改革，是消防員最沈痛的呼喊。

邱顯智表示，每一件消防員殉職的悲劇，背後都有非常多的制度缺漏要改變，政府除了應立即依消防法召開災害事故調查委員會，釐清事故真相，更要讓基層消防員和團體能夠充分參與改革，唯有如此才能全面解決問題，避免下一次的悲劇。

邱顯智指出，搶救消防員等協會今天在凱道呼籲政府及總統候選人，表態支持消防員組工會，讓消防員能夠與作為雇主的政府對等協商，讓基層的意見能夠真正被納入消防政策，這是加速真正的消防改革最關鍵的一步。

邱顯智指出，政府也應該立即啟動修法，讓消防員全面適用《職業安全衛生法》，強化對於雇主未提供合適防護設備及防護設施的稽查和處罰，並納入基層消防團體參與《公務人員安全衛生辦法》中的防護小組，讓基層第一線的經驗和意見能夠進入消防員職業安全的政策中。

邱顯智表示，長期的人力不足一直是消防員心中的痛，這次發生悲劇的屏東縣，消防服務人口比就高達1比1320，補足人力刻不容緩，請中央一定要儘速提出補足地方防災量能與消防人力的計畫，一定要聽到消防員沈痛的訴求，「不要讓火神的眼淚再流，讓每一個消防員都能平安回家，這是我們最深的盼望，讓我們繼續努力支持消防改革。」