快訊／中秋有火車可搭了！工會與交長達協議　暫緩「不加班」行動

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台鐵中秋有火車可搭了！工會與交長達協議　暫緩「不加班」行動

▲▼全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華與交通部長王國材今面對面協商。（圖／工會提供）

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(左)與交通部長王國材(右)今面對面協商。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵公司化後員工權益、行車安全議題，全國火車駕駛產業工會發出「中秋、國慶不加班」動員令，逾9成9司機員參與，讓台鐵中秋節恐面臨罷駛，工會今(20日)與交長王國材溝通，歷經2個多小時協商，雙方達成共識，工會宣布，中秋節暫緩不加班行動，但若未落實，明年元旦掛牌1500名司機將全體回家投票。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，針對火產所提議題，交通部長王國材釋出最大善意和保證，包括台鐵行車安全和司機員駕駛安全，做出最大承諾，針對台鐵行車安全上議題，不管發生任何事，都會全力督促，工會接受部長心意，將暫緩中秋節不加班議題。

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黃隆華表示，交通部長王國材承諾，未來台鐵公司成立行車安全委員會，台鐵成立將有機班成員加入，共同督促台鐵行車安全；至於行政院核定自主管理的津貼有某些文字上出入，台鐵局承諾將修正並提報交通部，將既有的作法法制化。

▲▼全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華。（圖／記者李姿慧攝）

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華。（圖／記者李姿慧攝）

黃隆華強調，後續就看交通部這次會議釋出善意是否有相對回應，具體作法若都有實現，會完成國家賦予的交通運輸責任；沒有落實，台鐵113年元旦掛牌後，全體1500名司機員將帶回家投票。

全國火車駕駛產業工會說明，交通部長王國材承諾成立行車安全委員會邀請司機員加入，對行車安全做出最大的保障，對於新進車輛的缺失要求原廠儘速完成缺失改善，自主津貼法制化絕不影響目前的機制。

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