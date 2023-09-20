快訊／中秋有火車可搭了！工會與交長達協議　暫緩「不加班」行動

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華(左)與交通部長王國材(右)今面對面協商。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

不滿台鐵公司化後員工權益、行車安全議題，全國火車駕駛產業工會發出「中秋、國慶不加班」動員令，逾9成9司機員參與，讓台鐵中秋節恐面臨罷駛，工會今(20日)與交長王國材溝通，歷經2個多小時協商，雙方達成共識，工會宣布，中秋節暫緩不加班行動，但若未落實，明年元旦掛牌1500名司機將全體回家投票。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華表示，針對火產所提議題，交通部長王國材釋出最大善意和保證，包括台鐵行車安全和司機員駕駛安全，做出最大承諾，針對台鐵行車安全上議題，不管發生任何事，都會全力督促，工會接受部長心意，將暫緩中秋節不加班議題。

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黃隆華表示，交通部長王國材承諾，未來台鐵公司成立行車安全委員會，台鐵成立將有機班成員加入，共同督促台鐵行車安全；至於行政院核定自主管理的津貼有某些文字上出入，台鐵局承諾將修正並提報交通部，將既有的作法法制化。

▲全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華。（圖／記者李姿慧攝）

黃隆華強調，後續就看交通部這次會議釋出善意是否有相對回應，具體作法若都有實現，會完成國家賦予的交通運輸責任；沒有落實，台鐵113年元旦掛牌後，全體1500名司機員將帶回家投票。



全國火車駕駛產業工會說明，交通部長王國材承諾成立行車安全委員會邀請司機員加入，對行車安全做出最大的保障，對於新進車輛的缺失要求原廠儘速完成缺失改善，自主津貼法制化絕不影響目前的機制。