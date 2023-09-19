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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

踢爆建商炒地路徑　王婉諭：逾7成買家「非社子島地主」

▲▼王婉諭與社子島自救會發言人李華萍今天上午舉行「財團的金權遊戲：誰買走了社子島？誰把社子島的居民權益賣給建商財團？」記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）

▲王婉諭今天上午與社子島居民一同舉行記者會。（圖／王婉諭辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

社子島開發案近日再成話題，時代力量立委王婉諭今（19日）舉行記者會踢爆，建商財團大舉進場炒作社子島土地，根據社子島7個地段土地謄本資料，在388.16公頃總面積中，有112.59公頃是經買賣、拍賣取得，其中被非社子島地主者佔比高達70.04％，呼籲台北市長蔣萬安重新檢視社子島案，「不要讓社子島成為另一個苗栗大埔案」。

王婉諭與社子島自救會發言人李華萍今天上午舉行「財團的金權遊戲：誰買走了社子島？誰把社子島的居民權益賣給建商財團？」記者會。

王婉諭表示，時代力量調閱了社子島7個地段土地的二類謄本，包含溪洲段一二三小段、富安段一二三小段、中洲段，共計5047筆土地，總面積388.16公頃；其中112.59公頃的土地是經由買賣、拍賣取得，占全部土地的29%；在這些買賣、拍賣取得的土地中，社子島在地地主僅買到29.96％的土地，非社子島地主買走了70.04%。

王婉諭指出，在這些以買賣、拍賣取得的土地中，法人地主部分，仲介公司喬大地產持有1.7公頃土地，在地的建設公司力泰建設持有了1公頃，其餘包括紙南寶樹脂、隆遠集團、宏泰集團、和泰集團、新凱集團、文心建設等，都是插旗社子島的建商財團。

王婉諭說明，在自然人地主部分，具宏泰集團背景的高○○，持有1.7公頃、將近300筆的土地，喬大地產不只公司買，董監事與親屬也買進了1.3公頃的土地，難怪喬大還掏腰包出書，來宣傳社子島開發案；隆遠集團的莊○○買了1.25公頃。她說，支持全區區段徵收的「社子島開發促進會」，光是其中3位成員的家族，就買了將近2公頃的土地，這樣的開發，到底在促進錢進自己的口袋，還是促進社子島居民的福祉？

王婉諭補充，這些持有大量土地的法人地主與自然人地主，非常喜歡收購面積微小的土地持分，有些面積比1張A4紙還小，很有可能都是透過喬大地產統籌分配這些微小土地持分的買賣，背後的動機究竟為何，有沒有涉及虛假交易、甚至有使公務人員登載不實的情況，都值得主管機關進一步追查。

王婉諭強調，建商財團的開發利益，已經凌駕了居民的生存權益，完全扭曲了社子島開發的原意，呼籲前後任的台北市長柯文哲與蔣萬安，建商財團介入社子島的痕跡如此明顯，社子島案應該要撤回重新檢視，不要讓社子島成為另一個苗栗大埔案。她也呼籲4位總統參選人賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘，應該要來關心社子島，應該對社子島案，公開說明自身立場，回應社子島居民的呼聲。

此外，社子島自救會發言人李華萍表示，透過時代力量的調查與查核，才發現買賣取得的112公頃土地，高達7成被不住在社子島的炒家買走，一坪農地在環坪前不過10幾萬，還評通過後已經炒作到30萬以上，全台灣最貴的農地就在社子島，如果不是貪圖驚人的開發利益，這些人為何緊鑼密鼓買進社子島農地？

李華萍說，這幾年來社子島的地在居民，經常受到仲介業者的騷擾，他們掌握了社子島居民的地址與土地資料，詢問居民是否要賣出農地，就算是一坪、半坪都好，都會有建設公司願意承接，讓居民感到非常困擾。

李華萍忿忿不平的說，沒有人反對解除禁建，沒有人反對改善生活環境，炒地集團把「改善環境」當成幌子，用來推銷全區區段徵收的開發手段，根本不符合在地居民的利益，如果蔣萬安領導的台北市政府，要「柯規蔣隨」繼續輾過去，那後果就是萬名居民流離失所，炒地集團賺進上百億的開發利益。

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