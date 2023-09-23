香港高鐵單日人次破10萬　1至8月共1200萬人次搭乘

▲廣深港高鐵 。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣深港高鐵香港段正式投入服務已滿5周年，香港運輸及物流局局長林世雄23日表示，今年前8個月，搭乘高鐵香港段往來香港與大陸的旅客超過1200萬人次。

林世雄在網誌上說，因應疫情防控措施，高鐵香港段的服務自2020年1月30日起停駛了近3年，隨著香港與大陸恢復兩地人員正常往來，高鐵香港段於今年1月15日起陸續恢復服務。

林世雄指出，暑假期間，高鐵的乘客量顯著上升，8月每日乘客量平均近8萬人次，單日乘客量更在8月13日創出超過10萬人次的疫情後新高。

林世雄提到，因應殷切的需求，高鐵香港段不斷增加站點和班次。自今年7月1日開始，由西九龍高鐵站出發，可直達全國11個省份、1個自治區，以及北京、天津、上海及重慶4個直轄市，當中不少城市如廣州、廈門、杭州及最新連接的成都，均是旅遊公幹的熱門地點，網絡覆蓋增加至全國68個站點，其中有17個連接香港西九龍站的高鐵站點分佈在大灣區6個城巿。

林世雄強調，政府一直聯同港鐵與大陸當局，探討各項優化高鐵服務的措施，其中包括提高短途乘客行程安排的彈性。港鐵公司上月為往返香港西九龍站與福田站的乘客推出「靈活行」安排，讓往返香港西九龍站與福田站的乘客，可透過手機應用程式、自助售票機、車站票務櫃位等，免費改乘同日來往兩站的指定車次。

據港鐵統計，推出「靈活行」後，已經有約12000人次使用過該服務，平均每日超過400人次使用。

林世雄還說，本周到過廣州與中國鐵路廣州局集團代表見面，就如何繼續優化高鐵服務交換意見，政府和港鐵會繼續與大陸有關單位，探討進一步優化安排的空間。