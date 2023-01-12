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大陸 大陸焦點 特派現場

香港高鐵15日恢復營運　跨境須持48小時內陰性證明

▲▼廣深港高鐵。（圖／CFP）

▲廣深港高鐵。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港高鐵因疫情停駛已3年，香港政府11日宣布，經過與廣東省及深圳市協調，以及在國鐵集團、廣鐵集團及港鐵公司的全力配合，並獲得中央批准後，廣深港高鐵西九龍口岸及高鐵香港段將於15日恢復服務。

香港政府發言人指出，高鐵恢通初期會恢復往來香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務，中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。

高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，口岸不設預約要求，已購票的乘客只需持有有效的車票便可透過該口岸來往兩地。

▲▼廣深港高鐵香港西九龍站。（圖／視覺中國）

防疫要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。

香港政府發言人強調，香港政府一直與大陸相關部門及鐵路營運單位緊密溝通和協調，確保車站、列車、有關配套及人手安排準備穩妥，「其中，港鐵公司與國鐵集團和廣鐵集團在1月8日起安排列車試運，讓兩地車長及工作人員熟習有關的程序及跨境路況，並測試系統運作。紀律部隊今早也於高鐵西九龍口岸進行演練，確保通關初期口岸運作暢順。」

另外，香港特首李家超11日也在臉書上表示，目前通關工作進度良好，香港已逐步邁向完全回復正常的生活，對經濟有積極提振的作用，將為各行各業帶來正面的影響，他與團隊也會繼續努力，與大陸相關單位緊密聯繫，務求盡快達至全面通關，振興香港經濟。

▲▼廣深港高鐵香港段。（圖／CFP）

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