香港高鐵停駛3年　今恢復營運「須持48小時陰性報告」

▲香港高鐵恢復營運，現階段只有短程服務。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港高鐵已經停駛3年，終於在15日恢復營運。不過，現階段只提供香港、深圳、廣州的短程服務，每日南下北上開放一萬個名額，並且來往大陸、香港兩地的人士必須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。

根據《香港電台》報導，第一班南下抵達香港西九龍站的列車已經在上午7時40分抵達。來自深圳的乘客卜先生表示，自己從事紡織出口業，這次來香港主要為了商務，因為跟客戶當面溝通還是比較好，會當天來回，「過關一樣順暢，搭第一班車有紀念意義。」

深圳的郭先生也是搭乘第一班車來到香港，也預計將當日來回，他說，這次來香港主要是跟朋友聚餐，也會參觀展覽，同時也會到處逛一逛，「高鐵過關沒有配額，非常方便，但如果能取消核酸檢測會更好。」

在大陸工作的林先生是香港人，他表示，沒有特別選第一班車搭乘，車上乘客大多很興奮，他自己則是歸心似箭，想快一點回家，「之前過關要隔離很多天，成本難以負擔。」

根據香港政府資訊，高鐵恢通初期會恢復往來香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，以及新增往來廣州東的服務，中途站則包括光明城、虎門、慶盛及新增的東莞南和東莞站。

高鐵西九龍口岸的開放時間與停運前相同，口岸不設預約要求，已購票的乘客只需持有有效的車票便可透過該口岸來往兩地。防疫要求方面，與其他口岸相同，一般來往兩地的人士須持有48小時內的核酸檢測陰性結果報告。