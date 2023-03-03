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大陸 大陸焦點 特派現場

香港高鐵分階段恢復長途班次　4月1日起全面恢復

▲▼廣深港高鐵。（圖／CFP）

▲廣深港高鐵。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府3日宣布，經過與中國大陸相關單位協調，廣深港高鐵香港段11日起將逐步恢復長途服務，並於4月1日起全面恢復。

香港政府表示，第一階段將率先恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東三個站點的服務，「市民可選乘有關線路的長途車到達十一個中途站，包括潮陽、佛山西、鮜門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普寧、三水南、汕尾和深圳坪山。」

香港政府指出，從4月1日起，高鐵香港段的長途服務將全面恢復，接通香港與廣東省以外的長途站點。

▲▼廣深港高鐵。（圖／CFP）

香港政府說，由11日起，每日首班由西九龍站至廣州東站的班次，將不停福田和東莞兩個中途站，全程行車時間可望縮短超過10分鐘；每日首班由廣州南站至西九龍站的班次則會提前於早上7時05分開出，抵達時間會相應提前至早上8時14分，更便利往來兩地的旅客。

香港政府強調，高鐵自1月15日恢復短途服務至今，一直運作暢順。截至2月底，每日乘客量平均超過2萬3千人次，單日最高近4萬人次。

香港政府還說，政府會繼續與內地相關部門及鐵路營運單位保持緊密溝通和協調，確保高鐵服務全面恢復後運作有序，並聯同港鐵公司致力不斷優化高鐵香港段的服務。

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