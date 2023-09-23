烏戰場成俄軍絞肉機！研究：局部動員1年「新兵平均只活4個月」

▲報告顯示，俄羅斯去年動員的新兵平均只能存活4個半月。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯總統普丁去年9月簽署局部動員令，徵召約30萬名俄羅斯公民前往烏克蘭作戰，但新入伍的士兵卻被爆只拿到劣質裝備和有限彈藥就被魯莽的指揮官草草派上戰場，導致前線新兵平均只能存活4個半月，其中有20%人更是在上戰場的2個月內死亡。

據《每日郵報》報導，衝突情報小組（CIT）與俄羅斯獨立媒體《重要故事》（Important Stories）分析了戰鬥最激烈的地區的士兵死亡率後，發現士兵們從動員到死亡的時間是以「天」為單位，應徵入伍者死亡的速度快得令人難以置信。

▲巴赫姆特與克雷默納至斯瓦托夫的戰線是烏俄戰爭中死傷最慘烈的地區。（圖／CFP）

CIT分析師表示，2022年秋季和2023年春季是烏俄衝突最血腥的時期；巴赫姆特（Bakhmut）與克雷默納（Kreminna）至斯瓦托夫（Svatove）戰線的激烈戰鬥就像「絞肉機」一樣，在極短時間奪走了大量士兵的性命。

CIT進一步指出，「起初，俄國徵兵是為了填補人力，防止戰線崩潰，但這些新兵從被部隊徵召到進入墳墓的紀錄只有短短幾天，而這些新兵有至少10%人的年齡甚至不超過25歲。」CIT認為，俄軍的高損耗率歸咎於軍隊的非結構化作戰系統。