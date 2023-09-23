烏克蘭飛彈轟炸俄黑海艦隊總部　瞬間畫面曝光！俄軍證實1人失蹤

記者張寧倢／編譯

烏克蘭22日對位於克里米亞首府塞凡堡（Sevastopol）的俄羅斯黑海艦隊總部發動襲擊，導彈從空中落下擊中建築的瞬間畫面也被流傳至網路社群上，現場不僅冒出大量濃煙也可聽見爆炸聲。CNN指出，過去一個月來基輔對克里米亞俄軍基地與設施加強空襲，這次最新的襲擊或許也是最具野心的一次。

▲衛星圖像顯示，烏克蘭對克里米亞發動空襲後，俄羅斯黑海艦隊總部冒出濃煙。（圖／路透）

根據美媒CNN報導，俄羅斯任命的塞凡堡市長拉茲沃札耶夫（Mikhail Razvozhayev）在Telegram上證實，「敵方向艦隊總部發射了導彈。」俄羅斯國防部原先表示，一名俄軍士兵在轟炸中喪生，最新聲明則更正為「失蹤」。

拉茲沃札耶夫表示，行動部隊已前往轟炸現場，更多有關傷亡的消息將得到澄清，飛彈襲擊造成10棟民宅窗戶被震碎，由於火災情況，天然氣與電力供應都被切斷，供水也減少，但事發後沒有出現「更多的導彈與航空危險」，也沒有人受傷。

▲塞凡堡的俄羅斯黑海艦隊總部9月22日上空出現濃煙。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭武裝部隊戰略通信部22日證實，當地時間中午左右，烏克蘭對俄羅斯黑海艦隊位於塞凡堡地總部成功發動襲擊。烏軍發言人評論，黑海局勢仍然「緊張」，距離烏克蘭在克里米亞「摧毀所有敵軍能力」還有很長的路要走。此前，烏克蘭國防情報總局發言人20日表示，克里米亞被利用為後勤中心，向前線與其他地區轉移軍力與資產，烏軍正在進行陸海空等行動摧毀這個後勤中心。

一名烏克蘭軍方消息人士向BBC表示，烏軍對黑海總部的襲擊是使用英國與法國提供的「暴風影」飛彈（Storm Shadow）。不過，BBC無法獨立核實這項說法。本月13日，烏克蘭曾空襲塞凡堡的一處造船廠，當時烏克蘭情報官員表示，俄羅斯一艘大型船隻和一艘潛艦受損嚴重，很可能無法修復。

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