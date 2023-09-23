美F-35戰機離奇墜毀！每架耗掉納稅人55億　國會一查：僅55%能飛

▲美國發現軍方的F-35戰機只有55%能飛。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美軍一架戰機日前無故墜毀南卡，而損毀的機種是已有4次墜毀歷史的F-35戰機，令質疑聲浪四起。最近，美國政府問責局（GAO）更揭發昂貴而先進的F-35機群在天上飛行的時間居然只有55%，另一半時間都只待在地面，「出勤時間低得令人難以接受」。

綜合外媒報導，F-35戰機是美國國防部最昂貴的投資之一，每架戰機就要耗掉納稅人1.7億美元（約新台幣55億元），而軍方要維持整個F-35機隊的運作和飛行也要花費1.3兆美元（約新台幣42兆元），是美國國防預算極其沉重的負擔。

然而，美國政府問責局（GAO）21日公佈，截至2023年3月，美軍每架造價上億美元的F-35戰機任務執行率僅為55%，遠低於五角大廈85%至90%的目標，讓GAO的負責人毛雷爾（Diana Maurer）感嘆，「納稅人的錢花得一點都不值得」。

毛雷爾指出，F-35的出勤率如此之低，與其低效的維修方式有關。軍事維修人員告訴GAO，由於F-35的專有資料庫是由其承包商洛克希德（Lockheed Martin）所控制，軍方無法隨時獲取零件編號，因此軍方在訂購所需零件和接收時變得十分沒有效率，也讓飛機的維修面臨重重阻礙。

報告稱，F-35戰機零件的維護工作落後，目前有逾萬個零件還在排隊等待維修，而維護挑戰如今明顯已對F-35戰機的戰備狀態產生負面影響。由於美軍計劃在2040年前，還要再花1.7兆美元添購2000架F-35戰機，因此GAO建議五角大樓重新評估F-35的保障要素，並就F-35的維持做出最終決定，以解決性能和可負擔性問題。