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中秋3天連假！高鐵較滿時段出爐　再加開5列車「9／15開賣」

▲▼高雄,左營,台灣高鐵,高鐵左營站,高鐵列車。（圖／記者姜國輝攝）

▲高鐵中秋連假加開第二波加班車。（資料圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假將至，高鐵熱門班次幾乎快客滿，台灣高鐵公司今(13日)宣布，將再加開5班加班車，9月15日凌晨開賣。

根據高鐵公告，中秋連假疏運期間，9月28日連假前一天自中午12時過後南下班次幾乎快客滿；9月29日連假首日，下午3時半前的南下班次也幾乎客滿；10月1日收假日，上午8時半過後北上班次也幾乎快客滿。

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台灣高鐵表示，2023中秋疏運自開放旅客購票後，預購情形踴躍，經評估及檢視運能調度，決定再加開5班次列車，包括南下4班、北上1班，加強服務返鄉及出遊的旅客。再加開之各車次將自9月15日凌晨零時起開放購票。

高鐵統計，今年中秋疏運期間前後總計共加開141班次列車，包括北上76班、南下65班，總計5天提供876班次列車的旅運服務。另中秋疏運期間9月28日的1337、1297車次，及10月1日1336、1698、1296車次等5班車，到站時間將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，高鐵呼籲旅客留意到站時間並預先安排到站後交通接駁。

高鐵公司也提醒，搭乘自由座的旅客，可利用高鐵網站或台灣高鐵App車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。

另購買自由座車票，高鐵表示，旅客可利用「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車。

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