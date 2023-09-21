療癒系打氣美味來應援！肯德基「幸福爆棚」暖心組合　送上滿滿元氣

▲想到補班日就煩悶？快來份療癒系打氣美食，趕走壞心情。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

一想到連假就要來了，放完中秋、再放國慶，上班心情稍微不苦悶了，只是在迎來放假日之前，還得先熬過今年最後一個補班日，連續上班六天，又令人覺得心累，開始憂鬱了起來。這種時候很需要振奮人心的能量，好好被食物的神奇魔力療癒一下，肯德基爺爺的日式食堂全新特製療癒美食，把日本高人氣國民美食可樂餅與多汁咔啦雞腿排結合，綿密、酥脆、多汁、滿足，在多重風味中感到滿滿幸福，煩悶瞬間消逝，吃出愉快好心情！

可樂餅是日本國民美食，不僅在餐廳、超市、便利商店、專賣店買得到吃得到，因為做法簡易，輕鬆好上手，日本媽媽幾乎都會做，成為經典家常菜之一。

▲▼肯德基推出全新「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，口感層次豐富，暖心組合為疲憊的你獻上滿滿應援。

好吃的可樂餅，莫過於剛出爐時，而且簡單就很美味，但現在有創新吃法，讓大人小孩享受到加倍的快樂與元氣。肯德基爺爺的日式食堂，讓可樂餅的風味再升級，以軟綿馬鈴薯與雞絞肉特製成獨家「雞肉可樂餅」，不僅外酥內鬆軟，有著濃郁的雞肉香氣，再與酥脆多汁的咔啦雞腿排結合在一起，並淋上鹹甜滋味的日式照燒醬，光是看就受不了它的誘惑，更別說大口咬下後的驚豔，兩大高人氣經典美食帶來雙重層次的豐富美味，口感與風味竟是如此絕配，令人超乎意料，在疲憊時來上熱呼呼的一口，暖胃又暖心，幸福滋味全寫在臉上，吃完又有動力繼續為生活打拼。

沒有什麼是療癒系打氣美味無法解決的，如果有，那就來份肯德基最新力作「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，因為吃下去的不僅僅是食物，在飽足之餘，暖心組合的每一口更灌注了滿滿的應援及加油打氣的力量！不管是下午茶時刻或深夜食堂的宵夜點心，餓了、累了的時候，不妨休息一下，讓雞肉可樂餅的綿密飽滿與咔啦雞腿排的爆棚多汁，這份內外魅力兼具的幸福滋味為你療癒身心，全新日式美味搭配套餐更能獲得大大滿足，除了「M經典餐」，包括日式可樂餅咔拉雞腿堡、脆薯(中)、可樂(中)，售價177元；還有澎湃「XL套餐」，包括日式可樂餅咔拉雞腿堡、咔啦脆雞、脆薯(中)、原味蛋撻、可樂(中)，售價240元，要讓你吃得好，才有力氣微笑！