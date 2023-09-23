氣象模式預測「中秋有颱風可能」　專家曝連假天氣2觀察重點

▲中秋連假天氣需關注熱帶系統和北方冷空氣影響。（圖／賈新興）

記者李姿慧／台北報導

中秋3天連假將至，氣象專家賈新興指出，中秋連假前2天(29日到30日)天氣不甚理想，有二大觀察重點，包括南海及菲律賓一帶熱帶擾動發展趨勢，及北方冷空氣影響，不過後期預報不確定高。氣象專家彭啟明和吳聖宇指出，氣象模式確實有預測中秋出颱風可能性，但僅是眾多預報之一，仍待熱帶擾動生成後續關注。

針對中秋假期天氣關鍵，氣象專家賈新興表示，根據目前最新資料顯示，中秋連假天氣有二大觀察重點，包括南海及菲律賓一帶熱帶擾動發展趨勢，以及北方冷空氣影響的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈新興指出，目前看來，9月29日到30日天氣不甚理想，需要再觀察幾天，後期預報不確定性略高，要留意最新的預報資訊。

氣象達人彭啟明與天氣風險公司資深天氣分析師吳聖宇則指出，許多人都在關心中秋節是否會受到颱風的影響？在上次節目中，曾提到平穩一段時間之後，可能在9月下旬出現颱風發展機會。目前的氣象模式確實有預測出颱風的可能性，但這只是眾多預報中的其一，實際的影響仍需待颱風前身的前身，也就是熱帶擾動生成後，才能較準確的評估。

彭啟明與吳聖宇表示，在還沒有系統生成時，每天模式變動度其實非常大，所以目前還無法確定中秋連假的天氣，大家可以保持關注熱帶系統的發展情形。