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北北基宜大雨特報！今起5天2地區有雨　中秋連假天氣曝

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲北北基宜大雨特報。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

今(23)補班日，東北風微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨，花、東亦偶有局部短暫雨的機率，其他各地仍晴時多雲。明日至週四(24至28日)各地多雲時晴、白天仍偏熱；北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。「中秋節」南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，另外有微弱鋒面向台灣輸送水氣，使得「中秋連假」處在很不穩定的環境。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(23)日東北風微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨，花、東亦偶有局部短暫雨的機率，其他各地仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。無冷空氣，各地白天偏熱。各地區氣溫：北部25至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。

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明日至週四(24至28日)各地多雲時晴、白天仍偏熱；北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；西半部山區午後有局部短暫陣雨。氣象局針對北北基宜發佈大雨特報。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲「中秋節」(29日20時)天氣圖皆顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展；另有一個發展失敗的擾動移至北部海面，形成微弱鋒面(段線)。(圖／三立準氣象.老大洩天機)

最新(22日20時)歐洲(ECMWF)及美國(GFS)模式模擬「中秋節」(29日20時)天氣圖(圖)皆顯示，南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展；另有一個發展失敗的擾動移至北部海面，形成微弱鋒面(段線)，伴隨南海擾動向台灣輸送的水氣，使得「中秋連假」處在很不穩定的環境。但各地會受到什麼程度的影響？仍有很大的不確定性，且模式持續調整中、應繼續觀察。

 

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