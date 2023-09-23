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下周三後濕成「藍番薯」！中秋天氣變數大　10月初冷空氣可能來襲

▲中央氣象局發布大雨特報。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲下周三起水氣增多，雨區將擴大。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受東北風影響，今天迎風面地區水氣多，大台北和東半部將有局部陣雨，中南部白天多雲到晴，以午後雷雨為主，下周三後大低壓帶北抬靠近，將帶來較多水氣，南海、菲律賓東方海面熱帶系統發展，仍將對中秋天氣帶來變數，10月初後可能有北風冷空氣逐漸南下影響台灣，後期預報仍有不確定性。

中央氣象署預報員朱美霖表示，未來一周盛行風場以東北風為主，今天(23日)迎風面地區水氣略多，明天(24日)水氣減少，西半部可維持多雲到晴，本周到下周要留意，下周三(27日)後隨南邊低壓帶逐漸北抬，水氣增多，可能會影響中秋連假天氣。

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朱美霖說明，今天台灣附近上空雲系大致不太多，受偏東北風到偏東風影響，東半部外海有局部對流發展，北部、東半部有零星陣雨，整體降雨對陸地影響不大，蘭嶼、綠島、東半部、基隆北海岸、大台北有零星陣雨，今天累積降雨以北海岸、東北部較為明顯，有30毫米以上，今天迎風面零星降雨會持續，明天開始迎風面地區水氣會少一些。

明天周日、下周一(24日~25日)仍為偏東北風環境，不過水氣減少，朱美霖表示，下周二(26日)開始，菲律賓東方海面和南海低氣壓發展，東北風逐漸變明顯，下周三(27日)開始到後期，低壓帶接近台灣，下周三後整體風場受低壓帶接近影響，偏東北風，迎風面一帶水氣增多，南海低壓水氣北移將會影響台灣附近天氣。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

針對未來一周降雨趨勢，朱美霖指出，今天白天西半部平地上午多雲到晴，以午後雷雨為主，迎風面降雨為大台北和東半部，午後雷陣雨則是中南部和各地山區局部有明顯雨勢，晚間午後降雨消散，東部仍有零星降雨；周日迎風面水氣減少，降雨轉零星，中南部有局部午後雷雨；下周一、二水氣不太多，迎風面大台北、東半部有零星降雨，中南部為午後雷陣雨，下周一晚間到下周二，南邊水氣增多，夜晚到清晨中南部有零星陣雨。

朱美霖指出，南海、菲律賓東方海面逐漸有大低壓帶形成，低壓帶邊緣有熱帶雲簇在發展，下周三到下周五(27日~29日)低壓帶接近，台灣附近水氣增，北部、東半部整天有零星不定時陣雨，中南部為午後陣雨，其他時間雲量增，不過未來中南部是否有不只是午後降雨，也要看台灣附近水氣增多情況而定。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周天氣預測。（圖／氣象署）

朱美霖說明，下周三後，南海菲律賓東方海面有熱帶系統活動，若較接近台灣，中南部可能會有降雨情況，因此中秋天氣變數仍大，但若以目前東北風影響下，迎風面雲量多，中南部若持續維持背風面狀況，仍有多雲到晴、午後局部雷陣雨狀況。

今西半部晴朗炎熱，高溫可到33到35度，近山區、河谷有36度以上高溫，針對未來何時可能降溫，朱美霖表示，9月底以前沒明顯北方冷空氣南下影響，10月初後逐漸可能有北方冷空氣南下，但屬於後期天氣預報仍有不確定性，依目前預報，蒙古或西伯利亞高壓南下，有機會影響到台灣，到時候是否有明顯降溫仍會持續觀察。

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