冷季準備報到！今14：50迎「秋分」　鄭明典：日夜對分　

▲今天秋分太陽直射赤道，日夜對分。（圖／鄭明典）

記者李姿慧／台北報導

今天(23日)是秋分，氣象署粉專「報天氣-中央氣象署」表示，今天秋分時間點大約就在今天(23日)下午14時50分，每年9月太陽直射位置來到赤道的那一刻，就是「秋分」，過了秋分，黑夜將比白天長，季節將轉換為冷季。前氣象局長鄭明典也指出，今天秋分，日夜對分。

前中央氣象局長鄭明典在臉書上表示，今天秋分，日夜對分，秋分時太陽直射赤道，過了秋分，太陽直射點又要回到南半球。

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氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，今日是秋分，2023年秋分的時間點大約就在今天(23日)下午14時50分，每年3月、9月，太陽各有一次直射地球赤道的時間點，分別稱為春分、秋分。秋分之前，太陽直射北半球；隨著地球公轉，當太陽直射位置來到赤道的那一刻，就是「秋分」。

▲今天下午大約14時50分將是秋分時刻。（圖／報天氣-中央氣象署）

至於秋分的意義，「報天氣-中央氣象署」說明，過了秋分，太陽直射區移至南半球，台灣所在的北半球，黑夜將比白天長，吸收到的太陽輻射能量逐漸減少，表示季節上由「暖季」轉換為「冷季」。所以雖然未來一周天氣都還是滿熱的，不過後續隨著北方涼空氣逐漸一波波南下，整體氣溫也會漸趨下降。

「報天氣-中央氣象署」提醒，秋分之後，約是台灣中南部進入枯水期的開始，雖然不久前水庫才剛灌飽，但仍要保持惜水、節水習慣。