秋分雨炸5地　中秋連假天氣差！氣象專家：有颱風生成機會　

▲受偏東到東北風影響，今天基隆北海岸、東北角、宜花東、恆春半島有局部短暫陣雨，西部午後山區有雷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(23日)秋分偏東到東北風，基隆北海岸、東北角、宜花東、恆春半島有局部短暫陣雨，西部炎熱午後山區有雷雨。氣象專家指出，中秋連假(29日~10月1日)北邊大陸高壓有增強趨勢，可能有東北季風，南邊低壓區擾動漸發展，南海一帶可能有熱帶低壓或颱風生成，北部、東半部天氣差，可能因颱風發展，降雨明顯。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今明(23日~24日)兩天周末天氣大致類似，台灣附近持續受南方低壓外圍以及北方大陸高壓前緣帶來的偏東到東北風環境影響，迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭以及花東沿岸、恆春半島等地會有些局部短暫陣雨機會。

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不過吳聖宇指出，並不是每個地方都會下雨，明天周日降雨又比今天周六要來得少，西半部則還是維持上午晴朗，午後山區有局部熱對流雷雨的夏季型天氣，山區下雨機會較高，平地天氣相對穩定。

溫度部分，西半部要注意白天高溫，高溫有機會到34度到35度，部分地區甚至會超過36度以上，迎風面的東半部相對好些，高溫在30度到32度之間，相較於背風面的西半部就沒有那麼炎熱。

下周一至下周四(25日~28日)持續偏東到東北風環境，吳聖宇表示，迎風面有些局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，西半部白天仍持續有較高溫度。

▲中秋連假南海可能有熱帶低壓或颱風發展。（圖／天氣風險）

吳聖宇分析，下周五到下個周日(29日~10月1日)中秋連假，北邊大陸高壓有增強的趨勢，可能帶來東北季風南下機會，同時南邊低壓區內擾動也逐漸發展起來，目前預報資料顯示有可能在南海一帶會有熱帶低壓或颱風生成。

吳聖宇進一步說明，南北之間系統共同為台灣帶來偏東到東北風，迎風面北部、東半部天氣持續較差，甚至可能因颱風發展，水氣增多，降雨變得較明顯，中南部天氣就相對好一些，雲量偏多，午後山區仍有些局部熱對流雷雨機會。

不過吳聖宇提醒，目前南北邊系統配合的預報還是不穩定，南邊颱風發展的情況還是最大的關鍵，影響的程度後續仍可能會有變化，要持續留意最新的天氣預報資訊，尤其打算安排中秋假期活動的朋友更要多注意。