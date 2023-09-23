　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

秋分雨炸5地　中秋連假天氣差！氣象專家：有颱風生成機會　

▲▼受卡努颱風外圍環流影響,北北基今日放颱風假，淡水老街整日風雨雖未有明顯增強，但雨勢不斷,老街商家大多未營業，河岸旁只有少數三兩遊客。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖 。（圖／記者李毓康攝）

▲受偏東到東北風影響，今天基隆北海岸、東北角、宜花東、恆春半島有局部短暫陣雨，西部午後山區有雷。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(23日)秋分偏東到東北風，基隆北海岸、東北角、宜花東、恆春半島有局部短暫陣雨，西部炎熱午後山區有雷雨。氣象專家指出，中秋連假(29日~10月1日)北邊大陸高壓有增強趨勢，可能有東北季風，南邊低壓區擾動漸發展，南海一帶可能有熱帶低壓或颱風生成，北部、東半部天氣差，可能因颱風發展，降雨明顯。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今明(23日~24日)兩天周末天氣大致類似，台灣附近持續受南方低壓外圍以及北方大陸高壓前緣帶來的偏東到東北風環境影響，迎風面的基隆北海岸、東北角、宜蘭以及花東沿岸、恆春半島等地會有些局部短暫陣雨機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過吳聖宇指出，並不是每個地方都會下雨，明天周日降雨又比今天周六要來得少，西半部則還是維持上午晴朗，午後山區有局部熱對流雷雨的夏季型天氣，山區下雨機會較高，平地天氣相對穩定。

溫度部分，西半部要注意白天高溫，高溫有機會到34度到35度，部分地區甚至會超過36度以上，迎風面的東半部相對好些，高溫在30度到32度之間，相較於背風面的西半部就沒有那麼炎熱。

下周一至下周四(25日~28日)持續偏東到東北風環境，吳聖宇表示，迎風面有些局部短暫陣雨，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，西半部白天仍持續有較高溫度。

▲▼中秋連假南海可能有熱帶低壓或颱風發展。（圖／天氣風險）

▲中秋連假南海可能有熱帶低壓或颱風發展。（圖／天氣風險）

吳聖宇分析，下周五到下個周日(29日~10月1日)中秋連假，北邊大陸高壓有增強的趨勢，可能帶來東北季風南下機會，同時南邊低壓區內擾動也逐漸發展起來，目前預報資料顯示有可能在南海一帶會有熱帶低壓或颱風生成。

吳聖宇進一步說明，南北之間系統共同為台灣帶來偏東到東北風，迎風面北部、東半部天氣持續較差，甚至可能因颱風發展，水氣增多，降雨變得較明顯，中南部天氣就相對好一些，雲量偏多，午後山區仍有些局部熱對流雷雨機會。

不過吳聖宇提醒，目前南北邊系統配合的預報還是不穩定，南邊颱風發展的情況還是最大的關鍵，影響的程度後續仍可能會有變化，要持續留意最新的天氣預報資訊，尤其打算安排中秋假期活動的朋友更要多注意。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
空拍畫面曝！明揚惡火如煉獄…消防車也遭埋沒
一射水就爆炸「怎不先確認有毒物質？」　消防員悲曝真相
前進國小停課慘況曝！　窗戶被震落、玻璃碎裂
明揚大火16人傷重送加護！　還有50多位住院中
鍾爸對不起！鍾吉垣高中決定當消防　爸爸整晚沒睡：很心痛
明揚爆炸4死百傷！　屏東榮總急召回150醫護搶救
工廠大火4勇消殉職　消防員累癱「路邊躺平」
快訊／侯友宜哀悼屏東工廠殉職消防弟兄　取消晚間行程
4勇消殞命！前員工爆明揚黑歷史「像監獄一樣」：台灣之恥

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

氣象模式預測「中秋有颱風可能」　專家曝連假天氣2觀察重點

穿梭台灣電影100年！60首主題曲Ｘ120部經典畫面「影・響台灣金馬60」免費登場

一射水線就爆炸「怎不先確認有毒物質？」　消防員悲曝真相

三鶯大橋今通車！　三峽往桃園、樹林更方便

第二波通勤月票10／2起陸續上線　台鐵：跨區搭乘全程扣款

今年最後補班日報到！國5周日「取消北上高乘載管制」

冷季準備報到！今14：50迎「秋分」　鄭明典：日夜對分　

害4勇消殞命！明揚黑歷史狂爆「像監獄一樣」　前員工轟：台灣之恥

秋分雨炸5地　中秋連假天氣差！氣象專家：有颱風生成機會　

教育部閱讀績優獎揭曉　新北奪13獎「7教師獲頒閱讀推手」

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

氣象模式預測「中秋有颱風可能」　專家曝連假天氣2觀察重點

穿梭台灣電影100年！60首主題曲Ｘ120部經典畫面「影・響台灣金馬60」免費登場

一射水線就爆炸「怎不先確認有毒物質？」　消防員悲曝真相

三鶯大橋今通車！　三峽往桃園、樹林更方便

第二波通勤月票10／2起陸續上線　台鐵：跨區搭乘全程扣款

今年最後補班日報到！國5周日「取消北上高乘載管制」

冷季準備報到！今14：50迎「秋分」　鄭明典：日夜對分　

害4勇消殞命！明揚黑歷史狂爆「像監獄一樣」　前員工轟：台灣之恥

秋分雨炸5地　中秋連假天氣差！氣象專家：有颱風生成機會　

教育部閱讀績優獎揭曉　新北奪13獎「7教師獲頒閱讀推手」

樂天曾總疑惑亞運退賽規範　楊清瓏：第一次聽到

向殉職消防員致最深敬意　蔣萬安致電周春米：北市政府會全力協助

「每2顆就有1顆該公司製造」！明揚出口高爾夫球　美國市占率8成

朱德庸6點聲明反擊熱狗！　認受辱「家人還被施壓」：對原創者草率粗暴

空拍畫面曝！明揚惡火持續延燒　濃煙狂竄如煉獄…消防車也遭埋沒

賴佩霞來得及放棄美國籍？　蔡正元舉「1例」斷言：完全沒問題

法官三響砲轟6打點！成洋基隊史首位單季2度三響砲打者

義大利前總統辭世！享耆壽98歲　教宗方濟各表哀悼

高雄夫妻遭惡鄰殘殺　今告別式親友淚送...小兄弟僅參加家祭

中共「山東艦」上週出海演訓　邱國正：與南部戰區編隊擔任假想敵

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

生活熱門新聞

鄭家純嗆雷包「把400萬資金敗光」！他怒喊抹黑

Linbay好油全家被恐嚇　宣布停更

明揚黑歷史狂爆「像監獄一樣」　前員工轟：台灣之恥

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

中秋烤肉「1食材」恐害心血管猝死　一圖揪出元兇

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

4縣市大雨特報！東北風影響雨彈狂炸

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

12星座「最新一周運勢」！處女忙翻　雙子轉角遇貴人

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

同學一起換iPhone 15！爸媽拒買　孩吼：：不想當異形

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

北北基宜大雨特報！今起5天2地區有雨

更多熱門

相關新聞

北北基宜大雨特報！今起5天2地區有雨

北北基宜大雨特報！今起5天2地區有雨

今(23)補班日，東北風微弱，北海岸及東北部有局部短暫雨，花、東亦偶有局部短暫雨的機率，其他各地仍晴時多雲。明日至週四(24至28日)各地多雲時晴、白天仍偏熱；北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。「中秋節」南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動發展，另外有微弱鋒面向台灣輸送水氣，使得「中秋連假」處在很不穩定的環境。

台東縣府搶修卑南溪水覆蓋防制揚塵

台東縣府搶修卑南溪水覆蓋防制揚塵

補班日甩雨！下周三雨區再擴大　可能大降溫時間曝

補班日甩雨！下周三雨區再擴大　可能大降溫時間曝

午後雨彈開炸！7縣市大雨特報　雨下到晚上

午後雨彈開炸！7縣市大雨特報　雨下到晚上

白楊瀑布崩塌土砂遭沖潰縮小　初評危機解除

白楊瀑布崩塌土砂遭沖潰縮小　初評危機解除

關鍵字：

天氣氣象署大雨氣象雷雨低壓東北季風颱風天氣風險吳聖宇

讀者迴響

熱門新聞

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

屏東4消防員殉職！失聯3遺體找到了

快訊／消防員面部難辨　父認屍痛哭

屏東工廠爆炸　又找到2失聯消防員

屏東爆炸1死96傷！3消防、7民眾失聯

屏工廠爆炸　消防員4殉職2插管1斷肢

更多

最夯影音

更多
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面