屏東工廠爆炸！國軍化學兵可助救災　薛瑞元：目前醫療量能可應付　

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠昨傍晚爆炸，目前已造成102人輕重傷、4名勇消不幸殉職，且仍有人員失聯。國防部長邱國正今（23日）表示，國軍目前有派兵力備變，如果工作跟化學有關，國軍化學兵也可以支援。衛福部長薛瑞元說，事件發生之後，緊急醫療網就已啟動，以目前回報來看，醫療量能應該足以應付。

行政院長陳建仁23日率相關部會首長到立法院專案報告有關登革熱防治相關事宜並備質詢。針對屏東工廠爆炸國軍是否投入兵力協助，邱國正指出，目前有派兵力備變，據他了解，「我們醫院，不管高雄醫院或屏東分院都有收容，還有空軍也有備變車輛」，但要看地方政府，不過國軍會義不容辭幫忙。

邱國正也提及，如果工作跟化學有關，國軍化學兵也可以支援，目前由地方政府統一調度，國軍絕對密切配合，因為地方縣市的後備指揮部，都有SOP跟地方政府融合在一起。

對於目前屏東工廠爆炸的救護狀況，薛瑞元說，目前送到醫院96人，應該還有16人在加護病房。針對醫療量能是否足夠，事件發生之後，緊急醫療網就已啟動，昨晚衛福部次長王必勝已南下，進一步協助有必要的跨區醫療調度，這部分以目前回報來看，應該足以應付。

▼衛福部長薛瑞元。（圖／記者陳煥丞攝）