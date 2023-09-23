害4勇消殞命！明揚黑歷史狂爆「像監獄一樣」　前員工轟：台灣之恥

▲屏東明揚工廠爆炸。（圖／記者吳世龍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

屏東明揚國際科技公司（8420）工廠昨（22）傍晚發生爆炸，造成102人受傷、4名消防員殉職。而該廠黑歷史也不斷被挖出，之前就有員工怒控，本薪只有21K，加一堆津貼才超過基本薪資，而且做得跟狗一樣，一點人性都沒有，彷彿在監獄。

一名員工10個月前在「明揚國際科技公司」評論下指控，「血汗工廠，強迫加班，本薪只有21150元，加一堆津貼才超過基本底薪，重點是加班費是用本薪計算的，所以基本上給你一點點錢，要你做的跟狗一樣，而且還有監視器監視你，一點人性都沒有，搞得像在監獄一樣，要進來的請三思啊，自認奴性強的可以進去試看看。」

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▲該工廠被指控像監獄一樣。（圖／翻攝自Google評論）

無獨有偶，還有一位前員工更吐槽，1顆星也不想給，「該公司的產品是台灣之光，但該公司的福利制度及工作環境卻是台灣之恥，公司賺錢，對基層員工卻苛刻極致，老員工的薪資跟新人的水平差不多，對老員工沒有未來可言，新進員工以派遣任用，想升正職員工卻遙不可及，除了薪資待遇低就算了，連最基本的用餐費用還要全額自付！」

據了解，明揚國際科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99%，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，可能發生爆炸。

▲老員工怒揭內幕。（圖／翻攝自Google評論）

這場大火徹夜延燒，直至今晨仍不斷冒出火光、濃煙，從熱影像顯示，場內的溫度突破攝氏1000多度，救災人員只能布水線持續射水降溫。今早相關單位也調派重機具進駐協助開挖，工廠周圍因爆炸衝擊波一片狼藉，目前尚有6人失聯待援中。

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