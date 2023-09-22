屏東工廠爆炸1消防員殉職　侯友宜悲痛：致最高敬意

▲屏東科技園區工廠倉庫起火，爆炸現場。（圖／記者黃彥傑翻攝）



記者崔至雲／台北報導

屏東市工業區經建路明揚高爾夫球大廠，今（22）日傍晚傳出火警，據目前最新消息，已造成81人輕重傷，1名消防員殉職，火場中仍有4名消防和8名員工等待救援。對此，國民黨總統參選人侯友宜在臉書上表達哀悼，並說，面對突然其來的災害，消防弟兄在第一線，用血肉之軀扛住惡火，保全大家的生命財產，是國家、人民的英雄。

屏東明揚國際科技公司下午5點多發生火警，現場火勢驚人，縣府立即啟動大量傷患處理機制。目前已知罹難者包括10名消防員，其中1人殉職、1人無生命跡象、5人重傷、3人仍受困。

屏東縣消防局長許美雪表示，之所以會發生爆炸，是因為建物內部有烷、天然氣，消防人員射水以後就發生爆炸，導致內部建物的東西倒塌，因而造成部分的人被壓住，目前的首要工作就是找到人、把人救出來，最初爆炸原因仍不得而知，現在以救人為優先。

侯友宜在臉書上表示，今天傍晚，屏東科技產業園區內的一處工廠發生爆炸，「心碎的是，已經有消防弟兄在搶救過程中，不幸殉職，令全國人民深感悲痛，我們向英勇殉職弟兄及家屬，表達最高的敬意及哀悼」。

侯友宜說，面對突然其來的災害，消防弟兄在第一線，用血肉之軀扛住惡火，保全大家的生命財產，是國家、人民的英雄。目前救災工作仍在持續當中，大家一同祈願，所有人員都能平安，逝者安息、傷者康復。