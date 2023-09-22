快訊／屏東工廠爆炸！陳其邁下令全力支援：高雄啟動病患後送機制

記者賴文萱／高雄報導

屏東縣科技產業園區一間工廠22日傍晚發生重大火警，造成至1名消防員殉職、1名消防員受傷獲救，目前仍有4名消防員受困，包括工廠員工在內，至少已有74人後送就醫。高雄市政府消防局第一時間緊急調派人車支援屏縣救災，市長陳其邁稍早也與屏東縣長周春米通過電話，除表達高雄市府全力協助救災，也指示衛生局啟動後送醫療機制，待命救護。

高雄市消防局表示，今晚18時20分接獲屏縣消防局請求高市支援救災救護人力，消防局呈報陳其邁市長後，陸續派遣5輛救護車及特搜中隊人員，迄晚間19點30分，共派遣9輛車、18名消防員，由消防局長王志平帶隊馳援屏縣火警現場救援。

由於傳出有消防員及民眾傷亡，陳其邁也十分關切屏縣災情，除與周春米通過電話，允諾高雄全力支援，他也請高雄市衛生局啟動病患後送機制，待命救護。

▲屏東縣消防局長許美雪。（圖／記者吳世龍攝）

屏東縣消防局長許美雪表示，目前仍有4名消防員受困，稍早建物內部有烷、天然氣，「我們（消防員）射水後就爆炸了，內部建物就有一些東西掉下來，有部分的人被壓住，所以我們現在要找到人，把人弄出來，至於最初起火爆炸原因現在還不得而知，我們現在優先救人。」

屏東縣消防局獲報，得知屏東市經建路工廠火警，立即出動各式消防車輛34車、66人前往搶救。高雄市消防局也派出6車12人前往支援，詳情仍待釐清。屏東縣府接獲通報後，已啟動了大量傷患處置機制。

據了解，該間科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，也可能發生爆炸。

▼第二名消防人員被救出送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▼屏東科技園區一處工廠爆炸，現場車輛覆蓋大量磚瓦和粉塵。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）