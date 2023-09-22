　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／屏東工廠爆炸！陳其邁下令全力支援：高雄啟動病患後送機制

記者賴文萱／高雄報導

屏東縣科技產業園區一間工廠22日傍晚發生重大火警，造成至1名消防員殉職、1名消防員受傷獲救，目前仍有4名消防員受困，包括工廠員工在內，至少已有74人後送就醫。高雄市政府消防局第一時間緊急調派人車支援屏縣救災，市長陳其邁稍早也與屏東縣長周春米通過電話，除表達高雄市府全力協助救災，也指示衛生局啟動後送醫療機制，待命救護。

高雄市消防局表示，今晚18時20分接獲屏縣消防局請求高市支援救災救護人力，消防局呈報陳其邁市長後，陸續派遣5輛救護車及特搜中隊人員，迄晚間19點30分，共派遣9輛車、18名消防員，由消防局長王志平帶隊馳援屏縣火警現場救援。

由於傳出有消防員及民眾傷亡，陳其邁也十分關切屏縣災情，除與周春米通過電話，允諾高雄全力支援，他也請高雄市衛生局啟動病患後送機制，待命救護。

▲▼屏東縣消防局長許美雪。（圖／記者陳世龍攝）

▲屏東縣消防局長許美雪。（圖／記者吳世龍攝）

屏東縣消防局長許美雪表示，目前仍有4名消防員受困，稍早建物內部有烷、天然氣，「我們（消防員）射水後就爆炸了，內部建物就有一些東西掉下來，有部分的人被壓住，所以我們現在要找到人，把人弄出來，至於最初起火爆炸原因現在還不得而知，我們現在優先救人。」

屏東縣消防局獲報，得知屏東市經建路工廠火警，立即出動各式消防車輛34車、66人前往搶救。高雄市消防局也派出6車12人前往支援，詳情仍待釐清。屏東縣府接獲通報後，已啟動了大量傷患處置機制。

據了解，該間科技公司主要經營高爾夫球相關產業，由於高爾夫球心是由合成橡膠、關鍵鏈添加物混合而成，其中內部橡膠含量高於99％，有些關鍵添加物會與水產生強烈反應，也可能發生爆炸。

▼第二名消防人員被救出送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼屏東科技園區一間工廠倉庫起火爆炸，第二名消防人員救出送醫畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼屏東科技園區一間工廠倉庫起火爆炸，第二名消防人員救出送醫畫面。（圖／記者吳世龍翻攝）

▼屏東科技園區一處工廠爆炸，現場車輛覆蓋大量磚瓦和粉塵。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲▼屏東科技園區工廠倉庫起火，爆炸現場。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼▲▼屏東科技園區工廠倉庫起火，爆炸現場。（圖／記者黃彥傑翻攝）

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
傷勢曝光！屏東爆炸10傷患送高雄醫院救治　1消防插管治療
快訊／大樂透2.72億一注獨得　獎落「這縣市」
快訊／屏東爆炸「火勢持續擴大」！救災人員撤離側門外
快訊／屏東爆炸「11消防員傷亡」名單曝！還有3人失聯待救
快訊／屏東縣府公布82傷亡名單　受傷員工回憶「一佈水線就爆炸
屏東工廠爆炸「空拍畫面曝光」！建築燒到剩骨架　黑煙覆蓋天空
快訊／莊智淵領軍、林昀儒獨拿2點贏球　桌球男團單日2勝闖淘汰
屏東爆炸再救出一人！女員工「左手臂沾血」躺擔架送醫
吉力吉撈．鞏冠開轟！艾士特無安打破功　龍象爆板凳衝突
快訊／屏東工廠爆炸82傷　殉職消防員「面部難辨識」
屏東爆炸作業員遭波及「血染病床」！驚悚還原現場：像是氣爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

橋梁維護路況養護評比　新北榮獲金路獎雙料冠軍

新北三鶯大橋9／23全線通車　侯友宜：加強檢視確保通行安全

台灣存託憑證定位不清　專家呼籲中央給明確規範

基隆武崙國中防災演練！學童體驗驚險緩降　現場歡笑驚呼不斷

行政院災害防救業務聯合訪評　基隆展現強化城市耐災韌性

化身公益大使製作蛋黃酥　謝國樑籲各界選購公益禮品

原創中元祭兒童劇《小灰俠》　副市長邱佩琳：學童體驗在地文化

快訊／屏東工廠爆炸！陳其邁下令全力支援：高雄啟動病患後送機制

屏東明揚高爾夫球廠爆炸多人死傷　前進國小明天停課1日

基隆懷舊音樂會！龍千玉、江志豐領軍　謝國樑小唱迷魂香

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

橋梁維護路況養護評比　新北榮獲金路獎雙料冠軍

新北三鶯大橋9／23全線通車　侯友宜：加強檢視確保通行安全

台灣存託憑證定位不清　專家呼籲中央給明確規範

基隆武崙國中防災演練！學童體驗驚險緩降　現場歡笑驚呼不斷

行政院災害防救業務聯合訪評　基隆展現強化城市耐災韌性

化身公益大使製作蛋黃酥　謝國樑籲各界選購公益禮品

原創中元祭兒童劇《小灰俠》　副市長邱佩琳：學童體驗在地文化

快訊／屏東工廠爆炸！陳其邁下令全力支援：高雄啟動病患後送機制

屏東明揚高爾夫球廠爆炸多人死傷　前進國小明天停課1日

基隆懷舊音樂會！龍千玉、江志豐領軍　謝國樑小唱迷魂香

快訊／冷氣機下養蜘蛛　大樂透2.72億獎落新北

陳鴻文對好球帶有不同意見　曾總：都是小事情

媒體亂象無解　當我的快樂就是發現別人過得比我差？

小抹香鯨擱淺新北八里「沙灘翻滾掙扎」　動保處救援

屏東重大傷亡火警　台南市長黃偉哲主動關心：全力協助

傷勢曝光！屏東爆炸10傷患送高雄醫院救治　2消防插管治療

屏東工廠爆炸已釀1死、81傷　郭台銘：深表遺憾

快訊／大樂透2.72億一注獨得！　中秋加碼送出5組100萬

7朝元老最後一屆亞運？莊智淵：人生不設限

艾士特7局飆10K好投　中信兄弟3比1擊敗味全龍

地方熱門新聞

屏東工廠爆炸！陳其邁下令全力支援

屏東球廠爆炸　前進國小明停課1日

陳冠廷喊出交通發展四大政策

金曲歌王攜手古典吉他跨界演出　他激喊：史上最犧牲的一次

民雄防詐隊成功組詐「假冒檢警」　　

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

五都地檢力查進口蛋台南靜悄悄

2023台灣設計展在新北鶯歌登場

烤肉最佳拍檔　世客博推花蓮文旦+桃園黑毛豬

大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

白楊瀑布崩塌土砂遭沖潰縮小　初評危機解除

蔡易餘管碧玲討論外傘頂洲及布袋港淤積問題

牆上嗶嗶聲吵6hrs　廠商熱心助嬤

台南藍軍重批光電板下積水無法可罰　

更多熱門

相關新聞

陳其邁表揚193位特優、資深里長

陳其邁表揚193位特優、資深里長

高雄市民政局今（22）日在林皇宮舉行「高雄市112年特優暨資深里長表揚大會」，共有193位里長獲得表揚殊榮，現場由陳其邁市長以及民政局閻青智局長，逐一與得獎里長頒獎合影。陳其邁也宣布明年度文康費用加碼，配合物價調整來鼓勵里長。

城市競爭力4項第1　陳其邁施政關鍵曝

城市競爭力4項第1　陳其邁施政關鍵曝

統籌分配款「高雄人均1.58萬」　陳其邁喊話中央

統籌分配款「高雄人均1.58萬」　陳其邁喊話中央

高雄支援台東救災　百名隊員放2天榮譽假

高雄支援台東救災　百名隊員放2天榮譽假

百人赴台東救災！饒慶鈴標記陳其邁：謝謝高雄

百人赴台東救災！饒慶鈴標記陳其邁：謝謝高雄

關鍵字：

屏東工廠爆炸陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

屏東殉職消防員「面罩染血」！滿地全血跡

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

威力彩「熱門號」！開獎15年　3碼已出現逾280次

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面