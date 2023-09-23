今秋分能量超強！ 民俗專家：4生肖「向天借膽」求財成功機率大

▲民俗專家指出，秋分當天上午11點45分的能量極強，可面向北方祈願立誓。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

今（23）日就是24節氣中的「秋分」，民俗專家指出，今天「午時三刻」就是陽氣最旺的時候，包括正沖、偏沖的虎、蛇、猴、豬等4個生肖在內，若有工作不如意者，可朝北邊立誓發願，適時「向天借膽」，尤其是正、偏沖的屬猴、虎、蛇、豬4生肖，可趁機「向天借膽」，但須留意能力所及，避免好高騖遠。

民俗專家廖大乙指出，古人多在「秋後問斬」犯人，且須趕在「午時三刻」行刑，背後意涵是因春、夏兩季萬物生長，到了秋冬樹木凋零，肅殺氣息濃厚，外加秋分開始晝短夜長，自然逐漸聚陰，所謂的「午時三刻」則指上午11時45分，正值陽氣能量最旺的時刻。

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廖大乙提到，若在今年有感生活不如意、只差最後一步就能成功的人，不妨利用秋分「午時三刻」的15分鐘在戶外面朝北邊對天祈福，記得勿戴帽子、雙手合十，先求自省、懺悔後再更進一步立誓發願，也可訂定今年秋分起到明天秋分，為期1年的目標，為其祈願、行善，實現機率就會很高，尤其從事業務工作、職務有對業績一定要求的人效果最為明顯。

廖大乙也說，當天正、偏沖的屬虎、蛇、猴、豬4生肖的人，可趁此時「向天借膽」立誓，但須謹記不可超出能力所及，意即避免好高騖遠，而在祈願期間不宜身穿白、紅、黑色衣物，儀容務必整齊、不要披頭散髮。

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