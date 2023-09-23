美媒：美國將援烏克蘭ATACMS長程飛彈　射程逾300km

▲傳美國將援助烏克蘭陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。（圖／取自Lockheed Martin官網）



文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

國家廣播公司新聞網（NBC News）今天引述3名美國官員和1名國會人士報導，美國總統拜登已知會烏克蘭總統澤倫斯基，華府將提供基輔長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。

基輔曾一再請求拜登政府供應長程陸軍戰術飛彈系統，以協助烏軍攻擊和阻礙在俄羅斯佔領區內的供應線、空軍基地和鐵路網絡等。

當澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問華盛頓與拜登談話，甚至美國宣布對基輔提供3.25億美元新軍援案時，白宮都未披露任何有關長程陸軍戰術飛彈系統的決定。

白宮和五角大廈均未針對國家廣播公司新聞網的報導置評。五角大廈也不願表示，是否在澤倫斯基昨天於國防部的會議中做出了任何承諾，僅表示「關於長程陸軍戰術飛彈系統，我們沒有什麼要宣布」。

路透社之前報導，拜登政府正考慮運交長程陸軍戰術飛彈系統給烏克蘭。這種飛彈飛行距離可達306公里。

根據美國陸軍網站，長程陸軍戰術飛彈系統設計用以「深度打擊敵方第二梯隊」，並可用於攻擊前線後方的指揮控制中心、防空系統和後勤站點。