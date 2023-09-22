長途巴士跨5500公里「大連直通俄羅斯」？　客運公司澄清：已停駛

▲長途巴士從大連往返俄羅斯新西伯利亞。（圖／翻攝自微博）



記者林郁婷／綜合報導

大陸一名網友目擊，高速公路上一輛長途巴士正在疾駛，特別的是車身印有「大連-新西伯利亞」的字樣，隨即拍下來分享到網路上，引發討論。不少網友好奇要坐多久才能到新西伯利亞，也有人表示，「司機的屁股不會痛嗎」，而客運公司則澄清，這條線已經停駛，目前沒有復通的消息。

據《極目新聞》報導，從網友拍攝的影片中可以看到，藍綠色車身上寫著從大連往返新西伯利亞，車內的座位大多數都空著。

網友們紛紛驚嘆「車上有廁所嗎？」、「這是真的嗎？這要坐多少天才能到新西伯利亞？」「司機的屁股不會痛嗎？」

過去各地有許多人曬出這輛巴士的照片或影片，共有兩層，車身同樣有「大連-新西伯利亞」、「大連交運」等資訊，駕駛座還放著一塊牌子，寫著「賞櫻直通車」。2021年4月一名網友在大連櫻花園外看到這輛車，2019年又出現在遼寧撫順街頭，2022年冬天則是被拍到在風雪中行駛。

據了解，央視新聞曾於2018年5月18日報導，「中俄國際道路運輸試運行和中國TIR運輸啟動儀式（大連-新西伯利亞）」在大連港國際郵輪中心舉行，這條路線全長5500公里，預計歷時9天，途經瀋陽、伊爾庫茨克（Irkutsk）共20個中俄城市，票價為9620元（人民幣，約新台幣4.2萬元）。

這輛長途巴士的製造商微信公眾號顯示，內部配備齊全，包含多媒體影音播放系統、雜誌、拖鞋、抱枕、毛毯以及Wi-Fi等設施。

大連交運集團員工表示，車子為公司的車輛，但大連至新西伯利亞的國際線路早已暫停營運，「出現在路上，可能是在跑其他線路」；大連客運總站工作人員證實，目前這輛車已被調度至其它路線行駛。