蘇丹內戰5個月！逾千屍橫躺街頭慢慢腐爛　總司令：戰火恐蔓延鄰國

▲蘇丹的內戰至今已奪走7500條性命，並造成500萬人流離失所。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

蘇丹今年4月爆發內戰，國家軍隊（SAF）與武裝民兵團「快速支援部隊」（RSF）在首都喀土穆（Khartoum）陷入混戰，造成當地至少7500人死亡，約500萬人流離失所，戰火至今未平。最近，蘇丹的實質領袖警告，蘇丹的戰火恐將蔓延到臨近的非洲國家。

據BBC與法新社報導，為了提升自身執政合法性，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）近來接連出訪國外，在世界各地尋求國際支持。21日，他在聯合國表示，SAF一直很希望「結束這場戰爭」，也對與RSF和平談判持開放態度，卻慘遭RSF拒絕。

▲柏罕警告，蘇丹的戰火恐將蔓延到臨近的非洲國家。（圖／CFP）

柏罕還在演講中以RSF戰時「支持殺戮、縱火、性侵、搶劫、酷刑和販賣武器等惡行」，呼籲國際社會將RSF列為恐怖組織，還提及了RSF與瓦格納的關係，認為此舉將有效打擊這個組織在蘇丹境外的資助者，「這場戰爭現已威脅了區域和國際和平與安全」。

柏罕也警告聯合國，蘇丹的戰火恐將蔓延到臨近的非洲國家。對此，RSF領導人達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）在影片中表示，他的部隊已經準備好停火，並全面以政治談判來結束衝突。報導稱，歷經戰火5個月的蘇丹，如今停屍間已達飽和狀態，喀土穆的街頭屍橫遍野，數千具屍體被丟棄街頭任其腐爛。