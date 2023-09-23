嬰兒監視器拍下超清晰靈體！　媽驚見1歲女兒臉上「3道爪痕」

▲ 美國一名女嬰臉上莫名出現3道爪痕，一看監視器才發現房間怪怪的。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

不少家長都會在嬰兒房放上監視器，可以在遠方觀察小孩的一舉一動，甚至會收音讓爸爸媽媽可以第一時間聽到是否有異狀，但就有一對父母從監視器中看到不尋常畫面，讓他們都嚇壞，甚至小孩臉頰還受傷。

據外媒《鏡報》報導，美國密西根州有一對夫妻，發現嬰兒監視器畫面中，出現一名男性迅速飛過女兒房間，一歲的女兒當下開始亂叫，也吸引媽媽過去看她，並將她帶下樓，此時發現她的臉頰有三道爪痕，讓她嚇壞便檢查監視器，因此發現這個不尋常的狀況。

該名疑似男子的物體迅速飛過女兒身旁，隨後消失在空氣中。他們找來超自然調查人員確認房屋狀況，發現確實有超自然現象，因此決定搬家並積極找尋新家。

▲ 小孩的媽媽發現當下覺得超可怕，馬上跑去婆婆家求救。（示意圖／翻攝自pixabay）

小孩的媽媽表示，當發現小孩受傷時，她立刻跑去婆婆家，沒人知道發生什麼事，也一度懷疑是小孩自己抓傷自己，但將女兒的手放在臉書抓痕處，卻發現根本不相符。

據悉這棟房子先前屬於一名年長女士，因臀部骨折躺在家非常長一段時間，最後被發現過世在樓梯下。而她的哥哥則是一直住在飯店中，幾年後也過世。

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