　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

嬰兒監視器拍下超清晰靈體！　媽驚見1歲女兒臉上「3道爪痕」

嬰兒監視器拍下「超清晰靈體」　女兒坐起來臉出現3道爪痕

▲ 美國一名女嬰臉上莫名出現3道爪痕，一看監視器才發現房間怪怪的。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

不少家長都會在嬰兒房放上監視器，可以在遠方觀察小孩的一舉一動，甚至會收音讓爸爸媽媽可以第一時間聽到是否有異狀，但就有一對父母從監視器中看到不尋常畫面，讓他們都嚇壞，甚至小孩臉頰還受傷。

據外媒《鏡報》報導，美國密西根州有一對夫妻，發現嬰兒監視器畫面中，出現一名男性迅速飛過女兒房間，一歲的女兒當下開始亂叫，也吸引媽媽過去看她，並將她帶下樓，此時發現她的臉頰有三道爪痕，讓她嚇壞便檢查監視器，因此發現這個不尋常的狀況。

該名疑似男子的物體迅速飛過女兒身旁，隨後消失在空氣中。他們找來超自然調查人員確認房屋狀況，發現確實有超自然現象，因此決定搬家並積極找尋新家。

嬰兒監視器拍下「超清晰靈體」　女兒坐起來臉出現3道爪痕

▲ 小孩的媽媽發現當下覺得超可怕，馬上跑去婆婆家求救。（示意圖／翻攝自pixabay）

小孩的媽媽表示，當發現小孩受傷時，她立刻跑去婆婆家，沒人知道發生什麼事，也一度懷疑是小孩自己抓傷自己，但將女兒的手放在臉書抓痕處，卻發現根本不相符。

據悉這棟房子先前屬於一名年長女士，因臀部骨折躺在家非常長一段時間，最後被發現過世在樓梯下。而她的哥哥則是一直住在飯店中，幾年後也過世。

延伸閱讀
小行星撞地球時間曝光　科學家准測計算：相當於22顆原子彈
度蜜月遭針孔攝影機「正對床頭」偷拍　她嚇傻半夜不敢睡覺
屏東科技廠爆炸！「1消防員殉職」74傷…還有4名消防員受困

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
921才剛過生日！38歲勇消鍾吉垣喪命　家屬哭斷腸
爆炸釀上百死傷！檢出手查肇責　助家屬扣押明揚財產
陳柏翰媽哭到暈厥！　他最近才計畫結婚
iPhone 15才開賣「這1顏色已降價」　果粉傻：還沒人要
明揚惡火19人送高雄醫院　3勇消「1插管、1斷肢、1碎指」
明揚「易燃物+粉塵」爆炸　化學老師揭2關鍵：類似八仙塵爆
4勇消殞命…同行揭「火場最恐怖4現象」：殉職主因之一
施寶翔、陳柏翰曾聯手救災獲表揚　不幸同時殉職
殯儀館設4勇消聯合靈堂　家屬悲傷頻拭淚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏戰場成俄軍絞肉機！研究：局部動員1年「新兵平均只活4個月」

4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭！　佛州警圍捕畫面曝光

嬰兒監視器拍下超清晰靈體！　媽驚見1歲女兒臉上「3道爪痕」

全球第二例「豬心移植」　美58歲退伍老兵心臟衰竭前動刀續命

聯合國大會總辯論　聖露西亞、吐瓦魯挺台國際參與

搶購iPhone 15爆推擠踩踏！　杜拜果粉「混戰現場」曝光

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘！　人妻曝出軌真相：不太幸福

日圓走貶　日本iPhone 15全球第2便宜！售價最低是中國

烏克蘭飛彈轟炸俄黑海艦隊總部　瞬間畫面曝光！俄軍證實1人失蹤

iPhone15開賣當天！法國蘋果員工大罷工　要求加薪7%

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東工廠爆炸

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

屏東科技園區「第二次爆炸」恐怖畫面曝！

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

烏戰場成俄軍絞肉機！研究：局部動員1年「新兵平均只活4個月」

4.3m巨鱷「叼著人類屍體」出沒街頭！　佛州警圍捕畫面曝光

嬰兒監視器拍下超清晰靈體！　媽驚見1歲女兒臉上「3道爪痕」

全球第二例「豬心移植」　美58歲退伍老兵心臟衰竭前動刀續命

聯合國大會總辯論　聖露西亞、吐瓦魯挺台國際參與

搶購iPhone 15爆推擠踩踏！　杜拜果粉「混戰現場」曝光

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘！　人妻曝出軌真相：不太幸福

日圓走貶　日本iPhone 15全球第2便宜！售價最低是中國

烏克蘭飛彈轟炸俄黑海艦隊總部　瞬間畫面曝光！俄軍證實1人失蹤

iPhone15開賣當天！法國蘋果員工大罷工　要求加薪7%

買iPhone 15 Pro Max給爸爸！老婆怒噴「很浪費」　他一開房門哭了

砂鍋名店改建豪宅單價衝110萬　刷新板橋房價天花板

「10米死亡線」4勇消殉職地點曝！爆炸最嚴重...入口崩塌堵搜救

香港亞運代表團吉祥物「黃獅」被消失！　諧音「黃絲」遭投訴雪藏

重慶前首富退休後住養老院　首現身：不是孤老院，生活很舒心

921才剛過生日！38歲勇消鍾吉垣命喪火窟　家屬哭斷腸

女星弟逃屏東惡火！義消悲聞同事沒出來　45字忍淚回：我們沒怨任何人

10年43位打火英雄殉職　他點消防改革關鍵一步：讓基層意見納入政策

爆炸釀上百死傷！檢出手查肇責　助家屬扣押明揚財產防脫產

蛋蛋危機拉高陳吉仲仇恨值　農業部被直球K到

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

新郎開趴狂歡開槍慶祝　被好兄弟射爆亡

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

夫欠370萬抓妻抵債！針刺指甲縫、鐵鍊毒打

瞻仰遺容靠太近！親友「詭異趴棺」死亡

泰總理：未來「6個月內」取消娛樂用大麻

WSJ：共機演練包圍台灣、阻止美軍

漁夫釣到怪魚　橘皮藍肉太驚人

女友失業白吃白住　期限已到「竟不搬了」

男懷雙胞胎36年　剖腹取出4公斤死胎

搶購iPhone 15爆推擠踩踏　杜拜果粉大亂鬥

陌生男闖民宅　3女遭4人集體性侵

他驗DNA發現「3孩非親生」綠慘

針孔正對床頭！她度蜜月被偷拍嚇到不敢睡

更多熱門

相關新聞

全球第二例「豬心移植」　美58歲男動刀續命

全球第二例「豬心移植」　美58歲男動刀續命

美國馬里蘭大學醫學院外科醫師22日表示，一名被診斷即將死於心臟衰竭的58歲退伍軍人接受了豬心移植，手術2天後男子已能夠開口說笑，也可以坐在椅子上。美聯社指出，他是全球第二例經歷「豬心臟」移植手術的病患，去年，同樣是由馬里蘭大學研究小組所進行的首例豬心移植，病患在術後2個月死亡。

聖露西亞、吐瓦魯聯合國大會挺台國際參與

聖露西亞、吐瓦魯聯合國大會挺台國際參與

搶購iPhone 15爆推擠踩踏　杜拜果粉大亂鬥

搶購iPhone 15爆推擠踩踏　杜拜果粉大亂鬥

火災3步驟「濕毛巾遮口鼻是錯的」

火災3步驟「濕毛巾遮口鼻是錯的」

楊曜聰痛批執政當局「斃仲救清」

楊曜聰痛批執政當局「斃仲救清」

關鍵字：

周刊王北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

消防員回憶爆炸瞬間　同仁燒傷斷肢

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

賴俊儒妻母認屍！親友崩潰fb刷留言

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

勇消施寶翔殉職！岳母曝：不敢告訴小孩

消防員賴俊儒殉職　友湧臉書悼念：真的不要鬧啦

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面