屏東工廠大火4消防員殉職　林右昌：入火場發生爆炸

文／中央社屏東縣23日電

屏東明揚國際工廠昨天傍晚發生火警，造成4名消防員殉職、逾百人受傷、仍有6人受困。內政部長林右昌今天凌晨抵達表示，4名消防員進入火場後就發生爆炸，感到遺憾會最高從優撫卹。

位於屏東科技產業園區內的明揚國際，是一家高爾夫球製造工廠，昨天傍晚5時許發生火警，意外引發爆炸。屏東縣政府表示，搜救行動持續至今天凌晨1時，造成4名消防員殉職、6名民眾受困、102人受傷。

林右昌今天凌晨0時許抵達屏東，他接受媒體聯訪表示，受蔡總統指示，與衛福部政務次長王必勝南下到屏東協助災害工作，王必勝在高雄協助醫院調度，把傷患分配，讓大家得到最好的照顧。

▲內政部長林右昌、消防署署長蕭煥章以及屏東縣長周春米慰問罹難的消防弟兄家屬。（圖／記者吳世龍翻攝）



媒體追問「殉職的消防人員都是在什麼位置找到的？」林右昌說，入口約15公尺處的周邊發現，研判進入火場後發生爆炸，在爆炸同時可能就被震飛了。消防員都有經過嚴格訓練，發生這樣的事情真的遺憾，將最高從優撫卹。

林右昌指出，現場的火勢與內部溫度非常高，透過屏東與高雄市的消防人員、消防機器人同步進行救災工作，把火線區隔，讓火勢不會再繼續燃燒，目前火勢已經獲得控制，等到溫度下降，持續搜救6名失聯員工。

至於，火場很難控制的原因為何？林右昌說，現場持續還有爆炸的狀況，消防人員無法太靠近，加上製作高爾夫球有很多易燃品，廠房有2萬多平方公尺，儲存物也非常多，所幸目前火勢已經得到控制。