今年最後補班日報到！國5周日「取消北上高乘載管制」

▲因應周六補班，國5北上路段周日取消高乘載管制。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

因應雙十國慶(10月7日到10日)4天連假彈性放假，今周六（9月23日）要補班補課，也是今年最後1個補班日，因為國道車潮變少，高公局表示，明天周日(24日)不實施國5北向高乘載管制。

高公局表示，周六因國慶日調整放假補班，周日(24日)不實施國5北向高乘載管制，但當日仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施。

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不過中秋和國慶連假將湧現出遊和返鄉車潮，高公局研判今年中秋節連假國5北向車流尖峰時段將分散在第2日(9月30日)上午至夜間及收假日(10月1日)上午至傍晚；國慶日連假國5北向車流尖峰時段則分散於第2日(10月8日)下午至夜間、第3日(10月9日)上午至夜間及收假日(10月10日)上午至傍晚。

因應連假車潮高峰，高公局也規劃在中秋和國慶尖峰時段實施高乘載管制，期中國5北向高乘載管制措施，時間為9月30日到10月1日下午13至18時，10月8日到10日下午13時到18時。建議這幾天規劃由東部北向的用路人，儘量利用上午9時前行駛國5，或改走台9線。